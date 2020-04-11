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Шок! В Нью-Йорке вынуждены хоронить умерших от коронавируса в братских могилах

11.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На острове Харт, находящегося рядом с городом Нью-Йорк хоронят в братских могилах жертв коронавируса.


Массовые захоронения жертв коронавируса в Нью-Йорке / Reuters

Из-за большого количества жертв от коронавируса городские службы в городе Нью-Йорк перестали справляться с потоком мёртвых. В парках организовываются временные морги, но тела не могут хранить больше двух недель. Если их никто за это время не забирает, то человека хоронят на острове Харт, сообщает BBC.

Агенство Reuters опубликовало видео сделанное с дрона, где люди в защитной одежде опускают гробы в братскую могилу на острове Харт. Видно, как они спускаются по лестнице на дно огромной ямы, пишет euroradio.fm

Остров Харт — с XIX века используется властями Нью-Йорка для захоронений тех, у кого нет родных или чьи семьи не могут оплатить похороны.

По данным мэрии Нью-Йорка, похороны на острове Харт раньше проводились не чаще раза в неделю, теперь работа там останавливается только в выходные. До эпидемии на захоронения привлекали заключенных тюрьмы на острове Райкерс, недалеко от Нью-Йорка. Теперь этим занимаются компании-подрядчики.

На 10 апреля в штате Нью-Йорк было выявлено 159 937 подтверждённых случаев коронавируса. Только за сутки там было зарегистрировано около 10 тысяч новых заболевших. Это больше чем в любой другой стране мира. За всё время от коронавируса в штате Нью-Йорк умерло 5150 человек.
 
 
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На острове Харт, находящегося рядом с городом Нью-Йорк хоронят в братских могилах жертв коронавируса.
 
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