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Вирусные инфекции. Ответы на важные вопросы
11.04.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ этом году вирусные инфекции занимают весь мир. Так много мы о них еще никогда не говорили и не меняли из-за них свой образ жизни. Cегодня обсудим, что известно о коронавирусе врачам, какие меры гигиены эффективны, что может сделать каждый из нас.
На разных поверхностях коронавирус держится разное время:
Разбираться в ваших вопросах о коронавирусе нам будет помогать эксперт Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (видео).
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В этом году вирусные инфекции занимают весь мир. Так много мы о них еще никогда не говорили и не меняли из-за них свой образ жизни. Cегодня обсудим, что известно о...
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