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стекло - 4 дня

пластик - 5 дней

бумага - 4-5 дней

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вирусные инфекции. Ответы на важные вопросы В этом году вирусные инфекции занимают весь мир. Так много мы о них еще никогда не говорили и не меняли из-за них свой образ жизни. Cегодня обсудим, что известно о...

В этом году вирусные инфекции занимают весь мир. Так много мы о них еще никогда не говорили и не меняли из-за них свой образ жизни. Cегодня обсудим, что известно о коронавирусе врачам, какие меры гигиены эффективны, что может сделать каждый из нас.Разбираться в ваших вопросах о коронавирусе нам будет помогать эксперт