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Вирусные инфекции. Ответы на важные вопросы

11.04.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В этом году вирусные инфекции занимают весь мир. Так много мы о них еще никогда не говорили и не меняли из-за них свой образ жизни. Cегодня обсудим, что известно о коронавирусе врачам, какие меры гигиены эффективны, что может сделать каждый из нас.

На разных поверхностях коронавирус держится разное время:

  • дерево - 4 дня
  • стекло - 4 дня
  • пластик - 5 дней
  • бумага - 4-5 дней
  • сталь - 48 часов
  • резина - 8 часов


Разбираться в ваших вопросах о коронавирусе нам будет помогать эксперт Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (видео). 

 
 
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В этом году вирусные инфекции занимают весь мир. Так много мы о них еще никогда не говорили и не меняли из-за них свой образ жизни. Cегодня обсудим, что известно о...
 
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