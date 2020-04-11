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В Беларуси зафиксировано 2226 случаев COVID-19

11.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

2226  случаев COVID-19 подверждено в Беларуси на 11 апреля, сообщает Минздрав.

 

В Беларуси зафиксировано 2226 случаев COVID-19

 

Сегодня  на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек. В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровело 172 человека.

Умерло 23 пациента с  рядом хронических  заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией.


 
 
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  2226  случаев COVID-19 подверждено в Беларуси на 11 апреля, сообщает Минздрав.     Сегодня  на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится...
 
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