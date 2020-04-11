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В Беларуси зафиксировано 2226 случаев COVID-19
11.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
2226 случаев COVID-19 подверждено в Беларуси на 11 апреля,
Сегодня на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек. В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровело 172 человека.
Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией.
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2226 случаев COVID-19 подверждено в Беларуси на 11 апреля, сообщает Минздрав. Сегодня на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится...
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