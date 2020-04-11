В Беларуси зафиксировано 2226 случаев COVID-19

Источник материала: Горецкий вестник

2226 случаев COVID-19 подверждено в Беларуси на 11 апреля, сообщает Минздрав.





Сегодня на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек. В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровело 172 человека.

Умерло 23 пациента с рядом хронических заболеваниямий с выявленной коронавирусной инфекцией.