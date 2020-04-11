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"Коронакризис" - новый термин в финансовых и политических кругах





ВТО почти вдвое ухудшила прогноз по объему мировой торговли





В Еврозоне COVID-19 уже прозвали "вирусом безработицы"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Убытки от COVID-19 превзошли ущерб мирового финансового кризиса 2008 года Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, скорее всего, оставит позади кризис 2008 года и станет самым глубоким со времени Великой депрессии,...

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, скорее всего, оставит позади кризис 2008 года и станет самым глубоким со времени Великой депрессии, предупредила глава МВФ Кристалина Георгиева. Прежние прогнозы перевернуты с ног на голову: вместо предполагавшегося роста экономики в 160 странах теперь ожидается ее сокращение."Коронакризис" - новый термин, который появился в финансовых и политических кругах как отражение новой реальности в условиях пандемии. Резкое падение объема мировой торговли, погружение в самую глубокую рецессию в мирное время, по прогнозам МВФ, и рекордные убытки мировой экономики до 5,5 триллиона долларов - такова цена пандемии, и это только по предварительным подсчетам агентства Блумберг.Убытки от COVID-19 уже превзошли ущерб после глобального финансового кризиса 2008 года. Новый тип коронавируса угрожает не только миллионам жизней, но и миллиардам евро, долларов, юаней. Всемирная торговая организация почти вдвое ухудшила прогноз по объему мировой торговли. ООН и вовсе предсказывает глобальной экономике сокращение на 1 %. При этом до пандемии прогноз предусматривал рост мирового ВВП на 2,5 %. Но некоторые страны уже столкнулись с рекордным снижением.Более трети стран мира объединились в просьбе о помощи к Международному валютному фонду на общую сумму в 20 миллиардов долларов. Но в это время в Европейском союзе, кажется, позабыли собственный девиз "Согласие в многообразии" - в беде каждый оказался сам за себя. Италия не скрывает обиды на Брюссель из-за отсутствия достаточной помощи. А задача, как совместно преодолеть социально-экономический кризис, вызванный пандемией, уже кажется сложнее, чем победить сам вирус.Специалисты предсказывают, что к концу 2021 года число нетрудоустроенных европейцев превысит 8 %. Число безработных из-за коронавируса явно превысило число заболевших. В США только за последние три недели заявки на пособие по безработице подали почти 17 миллионов человек. В Канаде число достигло 10-летнего максимума. А Международная организация труда прогнозирует: работу потеряют 25 миллионов человек. А вслед за безработицей увеличиваются и показатели глобальной бедности. По подсчетам Организации Объединенных Наций, около полумиллиарда человек обнищают.Новому вирусу новые последствия. Закрытие границ первым делом нарушило международные цепочки поставок, что ощутили даже там, где карантин не вводили. И восстановление прежнего равновесия после того, как всю мировую экономику охватила лихорадка негативных последствий, будет куда дольше, чем экстренное введение мер безопасности.