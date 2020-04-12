Необычная Пасха: белорусские католики благословляли праздничные блюда дома

Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии коронавируса в этом году католикам разрешили благословлять пасхальные блюда дома. Человеку нужно было приобщиться к вигилии через трансляцию и помолиться над пасхальными блюдами. Белорусы, которые делали это дома, объяснили, почему последовали совету костела.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Было время, когда бабушка на Пасху садилась возле радио, ставила на стол пасхальные блюда и молилась»

Анжелика Манушина из Островца в этом году отмечает Пасху в кругу семьи. Благославляют пасхальные блюда они дома, хотя в прошлом году вместе с мамой ходили на имшу в костел.



Анжелика Манушина вместе с семьей. Фото: предоставлено героиней материала

— В этом году нам хотелось провести все праздники особенно, потому что восемь месяцев назад в нашей семье появился ребенок. Но из-за пандемии решили не рисковать, праздники тоже не отменишь, поэтому и будем все делать дома. Я помню, как в детстве бабушка рассказывала, что было такое время, когда они на Пасху садились возле радио, ставили на стол пасхальные блюда и молились. У бабушки есть литовские корни и она слушала радио на литовском языке, читала молитвы во время имши. Ведь тогда не всегда получалось в тот же костел сходить: он был в соседней деревне, в Гервятах.

В этом году еще перед 8 марта, когда в Беларуси уже появились первые случаи инфицированных коронавирусом, мы минимизировали все контакты, перестали посещать массовые места, в магазин стараемся ходить в такое время, когда там нет наплыва людей, к родителям в гости уже тоже не ходим.



Пасхальные блюда на столе во время трансляции вигилии по телевидению. Фото: предоставлено героиней материала

Сейчас многие пишут в соцсетях, что надо вводить карантин, но, на мой взгляд, всегда надо начинать с себя: не посещать массовые мероприятия, не ходить в тот же костел, где собирается много людей. Никто не знает, может, он бессимптомно переносит болезнь и может заразить другого человека, поэтому если есть возможность не ходить куда-то, то лучше не ходить.

В этом году мы посмотрели вечернюю вигилию дома, помолились. Благословили традиционные блюда — яйца, мясо, хлеб, соль, воду, что-то сладкое.

«Если я куда-то пойду, то могу подвергнуть опасности не только себя, но и семью»

В семье Татьяны Громыко из Минска в этом году также благословляют пасхальные блюда дома — утром 12 апреля, в день Пасхи. Вечером 11 апреля, девушка смотрела вечернюю вигилию из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии, где еще раз уточнили, что те, кто не был на службе, могут благословлять еду дома. Это может сделать старший член семьи.



Татьяна Громыко. Фото: предоставлено героиней материала

— Я слежу за новостями, и в связи с пандемией решила, что все-таки лучше остаться дома. Если я куда-то пойду, то могу подвергнуть опасности не только себя, но и семью, тех, кто будет со мной рядом в костеле или еще где-то.

На мой взгляд, более важно было бы пойти в костел на службу, благословить блюда — это вторичное. И странно не идти в костел, но прийти освятить яйца и пасхальную сдобу, как делают многие. Раз мы не идем в костел, то блюда можно тоже благословить дома.



Традиционно в семье Татьяны благословляют сладкого барашка из теста. Фото: предоставлено героиней материала

К пасхальному благословлению мы покрасили яйца, подготовили пасхальную сдобу, Обычно мы еще благословляем соль, воду и у нас есть традиция делать из теста пасхального барашка. Каждое блюдо, которое освящается на Пасху, что-то символизирует. Да, обычно благословляют яйца, пасхальную сдобу, воду, но еще можно освящать мясо, соль и другие блюда, в том числе барашка. В некоторых семьях ставят, например, керамических барашков, в других странах — используют сахарных, а мы выпекаем из теста.

Пасху я буду праздновать в кругу семьи, в условиях пандемии мы не можем пойти в гости. И сегодня это, действительно, возможность сосредоточиться больше на своей семье.

«Пасхальные блюда мы благословили дома, посмотрев вечернюю вигилию и помолившись»

Алена Андреева из Жодино в этом году тоже решила с семьей благословить пасхальные блюда дома. В прошлом году вместе со старшим сыном они ходили в костел на вечернюю службу, которая закончилась в 1.30 ночи.



Во время первого причастия Алеся, старшего сына Алены Андреевой. Фото: предоставлено героиней материала

— В прошлом году у старшего сына был особенный год, он готовился к первому причастию и ему было интересно и важно пойти на всенощную. В этом году у нас на Пасху не будет гостей, и мы сами никуда не пойдем, потому что у нас в том числе есть возрастные родственники и не хотелось бы никому сделать неприятный сюрприз. (Люди старшего поколения в группе риска в плане заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни. — Прим. TUT.BY).



В семье Алены Андревой также решили благословить пасхальные блюда дома. Фото: предоставлено героиней материала

Пасхальные блюда мы благословили дома, посмотрев вечернюю вигилию и помолившись. Весь пост по вечерам мы с детьми тоже молились, поэтому во время благословления соблюли всю процедуру — для нас это не формальность.

К пасхальному столу мы покрасили яйца, купили кулич, испекли кексы, традиционно на Пасху мы готовим буженину. Также благословили соль, хлеб, яблоки.