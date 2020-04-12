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Минобороны пока не собирается ни отменять, ни переносить парад 9 мая

12.04.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Подготовка к параду идет в плановом порядке".

Варианты отмены или переноса военного парада в честь Дня Победы 9 мая пока не рассматриваются. Об этом Tut.by сообщил заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко.

"Подготовка к параду идет в плановом порядке. Пока обстановка у нас нормальная, проводится комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, обеспечивающий поддержание здоровья военнослужащих на должном уровне. Пока у нас никаких проблем с подготовкой к параду нет", - сообщил Потапенко в ответ на вопрос, обсуждаются ли варианты переноса, отмены или проведения без зрителей военного парада 9 мая.

Заместитель министра отметил, что дальше будут «смотреть по развитию обстановки».

Министерство обороны также не планирует переносить или отменять весенний призыв.


"Нет, пока ничего не рассматриваем, в плановом порядке планируем призывать. Я думаю, будем смотреть по развитию ситуации. Это в плановом порядке идет", - заявил генерал-майор.

Потапенко сообщил, что среди военнослужащих не выявлено ни одного случая заражения на коронавирус.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что никакие запланированные к празднованию Дня Победы мероприятия не отменяются, а его администрация ищет решение, при котором президент сможет принять участие в празднованиях и в белорусской столице, и в Москве. 
 
 
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"Подготовка к параду идет в плановом порядке".
 
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