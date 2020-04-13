|
Завершение нефтяной войны: Страны ОПЕК+ договорились о сделке
13.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Мексике, которая блокировала соглашение, удалось выторговать выгодные условия сокращения объемов нефтедобычи.
Страны ОПЕК+ и другие крупнейшие мировые экспортеры нефти, которые не входят в картель, согласовали рекордное сокращении объемов добычи, чтобы положить конец ценовой войне, передает
Согласно договоренности, которая была достигнута на видеоконференции с участием министров стран ОПЕК+ и еще 20 государств в воскресенье, 12 апреля, картель сократит добычу на 9,7 млн баррелей нефти в сутки. Мировая добыча сократится еще на 3,7 млн баррелей благодаря США, Канаде и Бразилии.
"Однако не ясно, что стоит за этими цифрами: реальное сокращение добычи или же приостановка производственных мощностей, обусловленная ситуацией на рынке", - отмечают авторы публикации.
Они также констатировали, что Мексика одержала дипломатическую победу, взяв на себя обязательство сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Если бы квоты были распределены пропорционально, то речь шла бы о 400 тысячах баррелей.
Как сообщалось, страны ОПЕК+ согласовали условия нового сокращения добычи, которое должно спасти рынок от нового обвала цен на нефть. Эксперты прогнозируют падение мирового спроса на нефть в апреле из-за пандемии коронавируса COVID-19, по разным оценкам, спрос снизится от 17 до 35%.
Экспортеры договорились снизить добычу с 1 мая на 23% или 10 млн баррелей в сутки – это около 10% дневного мирового потребления в обычного время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мексике, которая блокировала соглашение, удалось выторговать выгодные условия сокращения объемов нефтедобычи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)