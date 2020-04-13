ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Завершение нефтяной войны: Страны ОПЕК+ договорились о сделке

13.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мексике, которая блокировала соглашение, удалось выторговать выгодные условия сокращения объемов нефтедобычи.

Страны ОПЕК+ и другие крупнейшие мировые экспортеры нефти, которые не входят в картель, согласовали рекордное сокращении объемов добычи, чтобы положить конец ценовой войне, передает Bloomberg.

Согласно договоренности, которая была достигнута на видеоконференции с участием министров стран ОПЕК+ и еще 20 государств в воскресенье, 12 апреля, картель сократит добычу на 9,7 млн баррелей нефти в сутки. Мировая добыча сократится еще на 3,7 млн баррелей благодаря США, Канаде и Бразилии.

"Однако не ясно, что стоит за этими цифрами: реальное сокращение добычи или же приостановка производственных мощностей, обусловленная ситуацией на рынке", - отмечают авторы публикации.

Они также констатировали, что Мексика одержала дипломатическую победу, взяв на себя обязательство сократить добычу на 100 тысяч баррелей  в сутки. Если бы квоты были распределены пропорционально, то речь шла бы о 400 тысячах баррелей.


Как сообщалось, страны ОПЕК+ согласовали условия нового сокращения добычи, которое должно спасти рынок от нового обвала цен на нефть. Эксперты прогнозируют падение мирового спроса на нефть в апреле из-за пандемии коронавируса COVID-19, по разным оценкам, спрос снизится от 17 до 35%.

Экспортеры договорились снизить добычу с 1 мая на 23% или 10 млн баррелей в сутки – это около 10% дневного мирового потребления в обычного время.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мексике, которая блокировала соглашение, удалось выторговать выгодные условия сокращения объемов нефтедобычи.
 
Новости дня
Новости
 
В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика