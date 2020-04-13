Завершение нефтяной войны: Страны ОПЕК+ договорились о сделке

Bloomberg . Страны ОПЕК+ и другие крупнейшие мировые экспортеры нефти, которые не входят в картель, согласовали рекордное сокращении объемов добычи, чтобы положить конец ценовой войне, передает





Согласно договоренности, которая была достигнута на видеоконференции с участием министров стран ОПЕК+ и еще 20 государств в воскресенье, 12 апреля, картель сократит добычу на 9,7 млн баррелей нефти в сутки. Мировая добыча сократится еще на 3,7 млн баррелей благодаря США, Канаде и Бразилии.





"Однако не ясно, что стоит за этими цифрами: реальное сокращение добычи или же приостановка производственных мощностей, обусловленная ситуацией на рынке", - отмечают авторы публикации.





Они также констатировали, что Мексика одержала дипломатическую победу, взяв на себя обязательство сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Если бы квоты были распределены пропорционально, то речь шла бы о 400 тысячах баррелей.







