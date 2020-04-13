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Выполнение рекомендаций врачей - лучшая защита от коронавируса





Пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями хуже переносят коронавирус





Индивидуальный подход к пациентам на самоизоляции





Сегодня медики констатируют - заболевания идут на спад

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что делать, чтобы уберечь себя и своих близких в условиях пандемии Чтобы помочь нашим врачам, важно соблюдать рекомендации. Их выполнение способно снизить риски заражения до минимума. Элементарные правила гигиены и социальное...

Чтобы помочь нашим врачам, важно соблюдать рекомендации. Их выполнение способно снизить риски заражения до минимума. Элементарные правила гигиены и социальное дистанцирование реально способно обезопасить каждого из нас. Что делать, чтобы уберечь себя и своих близких в условиях пандемии -спросил у врачей.Тщательно мыть руки с мылом, стараться не касаться лишний раз лица, обрабатывать поверхности антисептиком, проветривать почаще помещения, сократить посещение общественных мест, а если избежать многолюдных площадок не удается, не забывать про маски. Эти элементарные правила гигиены медицинский маст-хэв для тех, кто действительно хочет уберечь свое здоровье. При этом врачи подчеркивают - только полное соблюдение всех рекомендаций снижает риск подхватить вирус.Ношение медицинской маски при игнорировании других мер по профилактике коронавируса не снизит риск заражения инфекцией. Об этом заявила и представитель ВОЗ в России. Мелита Вуйнович подчеркивает, если носить маску более двух часов, она сама станет источником инфекции.Заболевания сердечно-сосудистой системы, недуги, связанные с дыхательными путями, а также другие хронические болезни - все это как бомба замедленного действия. Даже любая простуда - ОРЗ или ОРВИ - просто могут стать детонатором и обострить течение заболеваний. Вирусы циркулируют сезонно и регулярно. Нынешний не исключение. Коронавирус - лишь одна из добавленных разновидностей. К всплеску этих весенне-зимних заболеваний наша система здравоохранения всегда готовится заранее. По словам главврача Витебской инфекционной больницы, из 150 коек еще ни разу не было того, чтобы отсутствовали места в клинике и пациентам отказывали в госпитализации. Татьяна Ковалева отмечает - у тяжелых пациентов коронавирусная инфекция отягощена букетом других болезней.Международные эксперты в области вирусологии также разделились на две группы. Одни не склонны считать новую пандемию чем-то по-настоящему угрожающим человечеству и больше склоняются к тому, что паника целенаправленно индуцируется средствами массовой информации. Степенью своей опасности для человека коронавирус не только не превосходит, но даже уступает большинству давно известных болезнетворных микроорганизмов, например, вызывающих пневмонию, которая ежегодно уносит жизни около 3 миллионов младенцев по всему миру. Другие, говоря об опасности, подчеркивают - проблема с коронавирусом в том, что мы столкнулись с ней впервые и еще не создали врачебные регламенты для борьбы с заболеванием. Но этот вопрос решается и довольно успешно.Конечно, чтобы избежать встречи с коронавирусом можно уехать в глухую деревню на окраине страны или поселиться на хуторе в лесной глуши. При этом следует запастись провиантом. Но не у каждого из нас есть домик в деревне, к тому же в условиях глобальной урбанизации это не выход. Один из эффективных вариантов -- самоизоляция при высокой сознательности общества. В Беларуси сегодня механизм нахождения на самоизоляции четко прописан – эти ограничительные меры введены для тех, кто заразился коронавирусной инфекцией, но по медицинским показаниям может находиться дома. Как правило это контакты первого и второго уровней, и те, кто недавно вернулся из страны, где бушует пандемия.И вот тут вся надежда на нашу сознательность и ответственность. Тем, кто на самоизоляции – нельзя покидать стены собственного жилища. Лишь в исключительных случаях и с соблюдением всех мер предосторожности можно позволить себе сходить в аптеку или вынести мусор. За соблюдением всех ограничительных мер следят медики и милиционеры.Возвращаясь к сезонным острым респираторным инфекциям, уже сегодня медики констатируют - заболевания идут на спад. К примеру, в последний день марта больше всего пациентов с ОРИ получили больничный лист в Витебской области - почти 300 человек, меньше всего в Брестском регионе - около 170. Далее кривая заболеваемости постепенно ползет вниз по всем регионам. Переломный момент наблюдается 7 апреля. Где почти в каждой области фиксируют от 220 до 300 заболевших. Самые минимальные показатели при этом остаются в Брестской области - все те же 170 человек с ОРИ. После чего медики постепенно констатируют спад. И на 12 апреля в столице с респираторной инфекцией уже менее 150 человек, а в тех же Могилевской, Гродненской и Витебской областях листки нетрудоспособности выписали не более 60 пациентам в каждом из регионов.25 тысяч медиков ежедневно борются за здоровье тех, у кого выявлен либо есть подозрение о возможном наличии COVID-19. Но, какие бы ограничительные меры ни предпринимались и рекомендации врачами ни давались - наше здоровье, как и здоровье близких и родных, остается в наших с вами руках.