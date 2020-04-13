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Лукашенко России: не трогайте нас, а если хотите помочь - снизьте цену на газ

14.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Во время совещания 13 апреля Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении принимаемых в Беларуси мер по борьбе с коронавирусом, белорусские СМИ президент похвалил за объем подаваемой населению информации. А от России попросил не советов и критики, а дешевого газа.

При этом президент традиционно высказал недовольство тем, как новости подаются в интернете.

«Мне много говорят, что мы там проигрываем Telegram-каналам и прочее. Да, наверное, там грязи больше, чем наших голосов - официальных властей. Хотя информации не скажешь, что не хватает. Но я так подумал, ну что нам, пиариться и начать создавать какие-то Telegram-каналы и там какую-то полужелтую информацию вбрасывать, чтобы там присутствовать… Наверное, это не наш путь», - заявил Лукашенко, добавив, что официальная информация в Беларуси правдива и подается населению даже узкими специалистами: «дошли до того, что уже врачи-пульмонологи выступают».

При этом Лукашенко жестко прошелся по российским СМИ, которые критикуют меры, принимаемые белорусскими властями, причем делают это не только в анонимных Telegram-каналах, но и в общероссийских СМИ.  

«Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», - заявил он, добавив: «Россиянам хотел бы сказать - этим, которые "плявузгают": не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?» - поставил вопрос Александр Лукашенко. 

«Притом тут уже не отбрыкаешься, что это неуправляемые каналы. Вот мне недавно показали в очередной раз какого-то Клейменова, который там на Россию выдавал, что у нас и заболевания, и прячут информацию… Ну и наши начали подхватывать. Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам (от всемирной организации). И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что они сказали - претензий к белорусам нет», - подчеркнул Лукашенко. 

«Да, есть рекомендации: не ходите толпами, не тритесь друг о друга, не целуйтесь, не обнимайтесь и прочее. Мы воспринимаем эти рекомендации. Но что мы делаем неправильно и где мы врали? Публично сказали, что ни Минздрав, и власти здесь не врали. Мы открыты - приходите и смотрите. Мы делаем это для своих людей. Но россияне нам не чужие. Мы готовы с ними общаться, советоваться», - заявил Александр Лукашенко. 

Президент отметил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый в Беларусь природный газ. 

«Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб.м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть? Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна. Догадайтесь с трех раз, кому. Поэтому еще раз повторяю: вы нас не трогайте! Закончится это все, потом мы посмотрим, кто прав, а кто нет», - добавил Лукашенко.

Отметим, что 13 апреля состоялся телефонный разговор Сергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ. 

 
 
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Во время совещания 13 апреля Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятом освещении принимаемых в Беларуси мер по борьбе с коронавирусом, белорусские...
 
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