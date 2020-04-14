ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Каникулы по «коммуналке», пауза для кредитных процентов, дистанционная работа. Что будет в комплексе мер по поддержке бизнеса?

14.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О поддержке субъектов хозяйствования и людей, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за коронавируса, речь ведется не впервые.

Каникулы по «коммуналке», пауза для кредитных процентов, дистанционная работа. Что будет в комплексе мер по поддержке бизнеса?
На этот раз слова председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Леонида Брича приводит БЕЛТА: «Разрабатывается комплекс мер, направленных на поддержку экономики и социальной сферы. Реальному сектору расширен ассортимент и увеличены объемы предоставляемых правительством гарантий по кредитам… Рассматриваются варианты поддержки физических лиц, чьи доходы сократились из-за пандемии».

Брич сообщил, что комплекс экономической поддержки будет реализован в несколько этапов, ведется подготовка проекта соответствующего указа. В частности, рассматриваются возможности переноса сроков исполнения субъектами хозяйствования налоговых обязательств, предоставления права местным Советам вводить понижающие коэффициенты к имущественным налогам, проведения налоговых каникул для ИП и самозанятых. Еще одна возможная мера — увеличение сроков внешнеторговых операций с 180 до 280 календарных дней.

«Мы предлагаем приостановить выплаты сумм основного долга и процентов по кредитам, предоставить малому и среднему бизнесу каникулы на уплату коммунальных услуг. Еще один из вариантов поддержки — предложить пострадавшим из-за пандемии акционерным обществам провести дополнительную эмиссию привилегированных акций с последующим приобретением их государством с безусловным правом обратного выкупа в полном объеме, когда ситуация нормализуется», — сказал Леонид Брич.


Также рассматривается упрощение условий получения государственной социальной помощи семьями, которые утратили доход. Среди возможных преференций парламентарий перечислил и освобождение от пени (до шести месяцев) в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг.

Разработчики плана уделяют внимание также возможности удаленной работы персонала и дистанционного обучения школьников и студентов.

Ранее на этот счет высказывался премьер Румас. По его словам, Минэкономики предложило широкий набор инструментов, который включает и налоговые и кредитные каникулы, поддержку предпринимателей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О поддержке субъектов хозяйствования и людей, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за коронавируса, речь ведется не впервые.
 
Новости дня
Новости
 
Коронавирус: так все-таки откуда что взялось?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика