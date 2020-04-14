Каникулы по «коммуналке», пауза для кредитных процентов, дистанционная работа. Что будет в комплексе мер по поддержке бизнеса?

БЕЛТА : «Разрабатывается комплекс мер, направленных на поддержку экономики и социальной сферы. Реальному сектору расширен ассортимент и увеличены объемы предоставляемых правительством гарантий по кредитам… Рассматриваются варианты поддержки физических лиц, чьи доходы сократились из-за пандемии». На этот раз слова председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Леонида Брича приводит: «Разрабатывается комплекс мер, направленных на поддержку экономики и социальной сферы. Реальному сектору расширен ассортимент и увеличены объемы предоставляемых правительством гарантий по кредитам… Рассматриваются варианты поддержки физических лиц, чьи доходы сократились из-за пандемии».





Брич сообщил, что комплекс экономической поддержки будет реализован в несколько этапов, ведется подготовка проекта соответствующего указа. В частности, рассматриваются возможности переноса сроков исполнения субъектами хозяйствования налоговых обязательств, предоставления права местным Советам вводить понижающие коэффициенты к имущественным налогам, проведения налоговых каникул для ИП и самозанятых. Еще одна возможная мера — увеличение сроков внешнеторговых операций с 180 до 280 календарных дней.





«Мы предлагаем приостановить выплаты сумм основного долга и процентов по кредитам, предоставить малому и среднему бизнесу каникулы на уплату коммунальных услуг. Еще один из вариантов поддержки — предложить пострадавшим из-за пандемии акционерным обществам провести дополнительную эмиссию привилегированных акций с последующим приобретением их государством с безусловным правом обратного выкупа в полном объеме, когда ситуация нормализуется», — сказал Леонид Брич.









Также рассматривается упрощение условий получения государственной социальной помощи семьями, которые утратили доход. Среди возможных преференций парламентарий перечислил и освобождение от пени (до шести месяцев) в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг.





Разработчики плана уделяют внимание также возможности удаленной работы персонала и дистанционного обучения школьников и студентов.





Ранее на этот счет высказывался премьер Румас. По его словам, Минэкономики предложило широкий набор инструментов, который включает и налоговые и кредитные каникулы, поддержку предпринимателей.