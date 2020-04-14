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Каникулы по «коммуналке», пауза для кредитных процентов, дистанционная работа. Что будет в комплексе мер по поддержке бизнеса?
14.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
О поддержке субъектов хозяйствования и людей, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за коронавируса, речь ведется не впервые.
На этот раз слова председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Леонида Брича приводит
Брич сообщил, что комплекс экономической поддержки будет реализован в несколько этапов, ведется подготовка проекта соответствующего указа. В частности, рассматриваются возможности переноса сроков исполнения субъектами хозяйствования налоговых обязательств, предоставления права местным Советам вводить понижающие коэффициенты к имущественным налогам, проведения налоговых каникул для ИП и самозанятых. Еще одна возможная мера — увеличение сроков внешнеторговых операций с 180 до 280 календарных дней.
«Мы предлагаем приостановить выплаты сумм основного долга и процентов по кредитам, предоставить малому и среднему бизнесу каникулы на уплату коммунальных услуг. Еще один из вариантов поддержки — предложить пострадавшим из-за пандемии акционерным обществам провести дополнительную эмиссию привилегированных акций с последующим приобретением их государством с безусловным правом обратного выкупа в полном объеме, когда ситуация нормализуется», — сказал Леонид Брич.
Также рассматривается упрощение условий получения государственной социальной помощи семьями, которые утратили доход. Среди возможных преференций парламентарий перечислил и освобождение от пени (до шести месяцев) в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг.
Разработчики плана уделяют внимание также возможности удаленной работы персонала и дистанционного обучения школьников и студентов.
Ранее на этот счет высказывался премьер Румас. По его словам, Минэкономики предложило широкий набор инструментов, который включает и налоговые и кредитные каникулы, поддержку предпринимателей.
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Каникулы по «коммуналке», пауза для кредитных процентов, дистанционная работа. Что будет в комплексе мер по поддержке бизнеса?
О поддержке субъектов хозяйствования и людей, которые оказались в сложной экономической ситуации из-за коронавируса, речь ведется не впервые.
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