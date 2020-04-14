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В Беларусь поступит препарат для лечения COVID-19

14.04.2020 13:47 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларусь поступит препарат для лечения COVID-19

Препарат «Авиган» для лечения коронавируса поступит в Беларусь, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима

«Ожидаем в ближайшее время поступление этого препарата», – сказала Елена Богдан.

Кроме этого, заместитель министра здравоохранения обратила внимание, что на сегодня в Беларуси достаточно лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19.

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Препарат «Авиган» для лечения коронавируса поступит в Беларусь, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима.  «Ожидаем в...
 
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