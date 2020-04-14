В Беларусь поступит препарат для лечения COVID-19

Источник материала: ОНТ

Препарат «Авиган» для лечения коронавируса поступит в Беларусь, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима.

«Ожидаем в ближайшее время поступление этого препарата», – сказала Елена Богдан.

Кроме этого, заместитель министра здравоохранения обратила внимание, что на сегодня в Беларуси достаточно лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19.

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