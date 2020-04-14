В понедельник 13 апреля Александр Лукашенко заявил о важности предстоящей недели в борьбе с коронавирусом.





«Нам бы удержаться на этом уровне. Я говорил, что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны. Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили», – сказал руководитель Беларуси.





Между тем некоторые считают, что Лукашенко рискует жизнями людей, отказываясь ввести ограничительные меры, что может повлечь большую смертность среди населения.





поинтересовался у экспертов, какими могут быть политические последствия для нынешней власти при разных вариантах развития ситуации с коронавирусом. UDF.BYу экспертов, какими могут быть политические последствия для нынешней власти при разных вариантах развития ситуации с коронавирусом.









«Падение рейтинга президента не приводит автоматически к политическому кризису»





Руководитель Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF.BY обратил на важный нюанс ситуации в современной Беларуси.





"А если объявят чрезвычайную ситуацию?" За кем останется победа – Лукашенко или коронавирусом?





«При негативном развитии ситуации с коронавирусом поддержка власти, конечно, будет падать. Как и рейтинг президента, который лично принимал решения. Но это не приводит автоматически к политическому кризису. Он может развиться только в случае, если в стране существует известная альтернатива. Политический кризис разрастается, когда на вопрос «кто если не он?» есть ответ.





Если же альтернативы нет, то люди немного помучившись тем, что из-за решений президента число жертв оказалось большим, начнут думать: все равно выходить из кризиса можем только с ним, только он может разрешить ситуацию», – сказал Андрей Егоров.





Но, как отметил политолог, в ситуации с коронавирусом «Беларусь может и пронести».





«Последствия могут быть не такими тяжелыми, как ожидаются, белорусская система медицины может справиться с последствиями, не допустив катастрофы. В таком случае Лукашенко выйдет из ситуации победителем. Тогда это положительно скажется на его имидже, тем более, что он действовал не так как лидеры остальных государств», – сказал Егоров.





Что касается ожидаемых в августе президентских выборов, то по мнению политолога, нужно учитывать, что не только коронавирус, но и ситуация с нефтью может привести к серьезным проблемам в экономике.





«Страна может столкнуться с экономическим спадом и довольно серьезным. Это повлияет на то, на каком фоне пройдут выборы», – отметил политолог.









«Насколько могут распоясаться чиновники и силовики в случае чрезвычайной ситуации?»





Председатель партии БНФ Григорий Костусев в комментарии UDF.BY отметил, что к вопросу введения серьезных ограничительных мер из-за распространения коронавируса относится очень осторожно.





По его словам, есть ряд предприятий и учреждений, приостановка работы которых «грозит бедой» для населенных пунктов. Например, коммунальных.





«А прыпыненне працы сельскагаспадарчых прадпрыемстваў пагражае тым, што Беларусь застанецца восенню без ураджаю. А як можна прыпыніць фермы ці перапрацоўчыя прадпрыемствы?» – сказал Костусев.





Не так давно Лукашенко говорил, что пока не видит оснований переносить президентские выборы. Костусев рассказал, что в Партии БНФ изучали эту возможность и, согласно законодательству, существует только один вариант переноса выборов – в случае объявления чрезвычайной ситуации.





«Але што будзе, калі гэта адбудзецца? Мяне турбуе, наколькі Лукашэнка можа выкарыстаць сітуацыю ў сваіх мэтах, наколькі гэта дадасць паўнамоцтваў яму і сілавым структурам. На сёння ў іх і так амаль неабмежаваныя паўнамоцтвы. Міліцыя можа затрымаць любога грамадзяніна – асаблівая калі ён праяўляе палітычную ці грамадзянскую актыўнасць. Наколькі могуць распаясацца чыноўнікі і сілавыя структуры? Сібіры ў нас няма, але, як я жартам кажу, ёсць Белавежская і Налібоцкія пушчы», – отметил Костусев.



