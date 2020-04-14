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Даже дешевле стали. Поставки масок в аптеки Минска увеличили в 2-3 раза
14.04.2020 22:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Объём поставок масок и марлевых повязок в столице увеличился в 2-3 раза. В аптеки их отгружают минимум дважды в неделю, при необходимости и чаще, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Предприятия концерна «Беллегпром» отгружают продукцию на аптечные склады предприятия «Белфармация», которые поставляют их в аптеки.
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Кстати, найти их проще как раз в государственных аптеках: 60 % продукции отгружается именно сюда. Остальной объём распределяется в частные сети. Помимо этого маски по заявкам поставляются и в организации, с которыми заключены договоры.
Маски и раньше были, я как-то запаслась. Но вот в эту аптеку как ни захожу, всегда все есть.
Особый отдел, очень удобно. Все остальные лекарства там, а здесь очень удобно купить. Всегда и повязку можно купить, и дизенфицирующие какие-то средства.
Елена Остапенко, заведующая аптекой № 97 РУП «Белфармация»:
Медицинские маски и антисептики, в том числе гели и спреи, сейчас в перечне социально значимых товаров. Цены и количество продукции регулируются. Так, один покупатель по-прежнему может приобрести не больше 10 масок. Данный шаг – реакция на повышенный спрос на внутреннем рынке и защита от спекулятивных цен.
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Новости Беларуси. Объём поставок масок и марлевых повязок в столице увеличился в 2-3 раза. В аптеки их отгружают минимум дважды в неделю, при необходимости и...
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