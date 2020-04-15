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Генри Киссинджер: Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок

15.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сюрреалистическая атмосфера, царящая вокруг пандемии COVID-19, напоминает мне о том, что я чувствовал, будучи еще молодым парнишкой в 84-й пехотной дивизии во время Битвы в Арденнах. Сейчас, как и в конце 1944 года, возникает ощущение зарождающейся опасности, нацеленной не на конкретного человека, а на случайное поражение с последующим опустошением.



Об этом говорится в опубликованной в The Wall Street Journal статье Генри Киссинджера, занимавшего пост госсекретаря США в 1973-1977 годах. 

"Тем не менее, есть важное отличие между тем далеким временем и настоящим.

Американская выносливость в те времена была подкреплена конечной национальной целью. Сейчас же, в разделенной стране, необходимо эффективное и дальновидное правительство, чтобы преодолеть беспрецедентные по своим масштабам и глобальному размаху препятствия. Поддержание доверия общественности имеет решающее значение для социальной солидарности, отношений общества друг с другом, а также международного мира и стабильности.

Нации сплочены и процветают, полагая, что их институты могут предвидеть бедствие, остановить его последствия и восстановить стабильность. Когда пандемия COVID-19 закончится, институты многих стран потерпят крах. Реальность такова, что мир никогда не будет прежним после коронавируса. Споры о прошлом только усложняют то, что должно быть предпринято. Коронавирус поражает беспрецедентными масштабами и
жестокостью. Распространение экспоненциально: в США количество инфицированных удваивается каждые пять дней. На данный момент нет никакого лечения, а предметов медицинского назначения недостаточно, чтобы справиться с растущей волной заболеваний.

Отделения интенсивной терапии перегружены. Тестирование не позволяет определить масштабы распространения инфекции, не говоря уже о том, чтобы обратить вспять его распространение. Вакцина может быть готова только через 12-18 месяцев.

Администрация США проделала большую работу, чтобы избежать катастрофы. Главная проверка будет заключаться в том, может ли распространение вируса быть остановлено, а затем обращено вспять таким образом и в таком масштабе, чтобы поддержать уверенность общественности в способности американцев к самоуправлению.

Кризисные усилия, какими бы масштабными и необходимыми они ни были, не должны отвлекать внимание от плана по переходу к посткоронавирусному порядку. Лидеры решают проблему кризиса в основном на национальном уровне, но последствия вируса для общества не признают границ.

Несмотря на то, что посягательство на здоровье человека, как хотелось бы надеяться, будет временным, политические и экономические потрясения, которые были вызваны эпидемией, могут продолжаться на протяжении многих поколений. Ни одна страна, даже США, не сможет с помощью национальных усилий победить вирус. Решение насущных проблем должно в конечном итоге сопровождаться глобальным совместным видением и программой. Если мы не сможем сделать и то, и другое вместе, мы столкнемся с ужасными последствиями.

Извлекая уроки из разработки Плана Маршалла и Манхэттенского проекта, США обязаны предпринять серьезные усилия в трех областях.

Во-первых, укрепить мировую устойчивость к инфекционным заболеваниям. Триумфы медицинской науки, такие как вакцина против полиомиелита оспы, или научно- техническое чудо  медицинской диагностики с помощью искусственного интеллекта,
привели нас к опасной самоуспокоенности. Нам необходимо разработать новые методы и технологии для инфекционного контроля и вакцины для населения. Города, государства и регионы должны постоянно готовиться к тому, чтобы защищать свое население от пандемий путем накопления запасов, совместного планирования научных исследований.

Во-вторых, стремиться залечить раны мировой экономики. Мировые лидеры извлекли важные уроки из финансового кризиса 2008 года. Нынешний экономический кризис является более сложным: спад, вызванный коронавирусом, с его скоростью и глобальным масштабом, не имеет аналогов в истории. А необходимые меры общественного здравоохранения, такие как социальное дистанцирование и закрытие школ и предприятий, усугубляют экономические проблемы.


Программы также должны быть направлены на смягчение последствий надвигающегося хаоса для наиболее уязвимых групп населения мира.

В-третьих, защищать принципы либерального мирового порядка. Легенда о современном правительстве - город-крепость, защищенный могущественными правителями, иногда деспотичными, иногда доброжелательными, но всегда достаточно сильным, чтобы защитить людей от внешнего врага. Мыслители Просвещения пересмотрели эту концепцию, утверждая, что цель легитимного государства заключается в обеспечении основных потребностей народа: безопасности, порядка, экономического благосостояния и справедливости. Люди не могут обеспечить эти вещи самостоятельно. Пандемия привела к анахронизму, возрождению города, окруженного стеной, в эпоху, когда процветание зависит от глобальной торговли и передвижения людей.

Мировым демократиям необходимо защищать и поддерживать свои ценности Просвещения. Глобальное отступление от баланса между властью и легитимностью приведет к распаду общественного договора как внутри страны, так и на международном уровне. Однако этот тысячелетний вопрос о легитимности и власти не может быть решен одновременно с усилиями по преодолению чумы COVID-19. 

Самообладание необходимо всем сторонам - как во внутренней политике, так и в международной дипломатии. Необходимо установить приоритеты. Мы перешли от Битвы в Арденнах к миру, где растет уровень благосостояния и человеческого достоинства. Мы живем в эпохальный период. Историческая задача для руководителей стран - урегулировать кризис и одновременно построить будущее.

Неудача может пошатнуть мир", - говорится в статье.
 
 
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Сюрреалистическая атмосфера, царящая вокруг пандемии COVID-19, напоминает мне о том, что я чувствовал, будучи еще молодым парнишкой в 84-й пехотной дивизии во время...
 
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