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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Южной Корее проходят парламентские выборы Более 14 тысяч избирательных участков открылось в Южной Корее. Там проходят парламентские выборы, на которых граждане оценят эффективность борьбы правящей партии...

Более 14 тысяч избирательных участков открылось в Южной Корее. Там проходят парламентские выборы, на которых граждане оценят эффективность борьбы правящей партии Тобуро с распространением коронавируса. Быстрое и успешное пресечение эпидемической вспышки резко повысило шансы действующего президента и его партии на победу: в стране не вводился карантин, а носители вируса оперативно изолировались. Выборы в Южной Корее стали первыми, которые проводят в условиях глобальной пандемии.