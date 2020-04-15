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В Южной Корее проходят парламентские выборы

15.04.2020 09:36 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Более 14 тысяч избирательных участков открылось в Южной Корее. Там проходят парламентские выборы, на которых граждане оценят эффективность борьбы правящей партии Тобуро с распространением коронавируса. Быстрое и успешное пресечение эпидемической вспышки резко повысило шансы действующего президента и его партии на победу: в стране не вводился карантин, а носители вируса оперативно изолировались. Выборы в Южной Корее стали первыми, которые проводят в условиях глобальной пандемии.

 
 
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Более 14 тысяч избирательных участков открылось в Южной Корее. Там проходят парламентские выборы, на которых граждане оценят эффективность борьбы правящей партии...
 
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