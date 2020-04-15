Шесть работников МАЗа больны коронавирусом. Предприятие работает в штатном режиме









Как подчеркнул председатель первичной профсоюзной организации ОАО «МАЗ» Валерий Курсевич, завод работает в штатном режиме. Он отметил, что когда данный диагноз у заболевших подтвердился, они уже либо были на больничном либо в больнице. Тем не менее, работники завода, чаще всего контактировавшие с заболевшими, отправлены на самоизоляцию с сохранением средней заработной платы.





На предприятии в конце каждый смены проводится дезинфекция всех помещений. У работников с помощью пирометров измеряют температуру тела, и люди с повышенной температурой сразу направляют в медсанчасть. На предприятии были закуплены 28 тыс. масок, которые были розданы всем работникам.





Кроме того, в цехе по пошиву спецодежды начали производство одноразовых трехслойных масок с высокой степенью защиты. В первые дни цех выпускал 2,5 тыс. масок в смену, планируется выпускать до 5 тыс. масок.





В таких условиях МАЗ в I квартале текущего года добился удивительного успеха: он увеличил экспорт продукции в страны дальнего зарубежья в 2,4 раза, а в Россию — на 28,4%.





При этом на предприятии сообщили, что текущая ситуация с пандемией коронавируса значительно повлияла на продажу техники МАЗа. Но чем объясняются достигнутые успехи, не уточнили.









Возможно, они вызваны усилиями правительства по кредитованию зарубежных компаний, приобретающих продукцию МАЗа, в рамках осуществления указа №534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)».





В настоящее время МАЗ ведет сборку пассажирской техники для экспорта в Монголию. А в начале текущего года был заключен контракт по поставке 73 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники Агентству по чрезвычайным ситуациям Монголии.





В то же время на МАЗе сообщили, что часть проектов по поставке автобусов в страны европейского региона пока отложена. Но при этом за квартал была поставлена автотехника предприятия в Литву и Польшу на сумму более 500 тыс. долларов.





Довольно хорошо техника МАЗа реализуется в Украине. За первый квартал в этой стране было продано 125 единиц грузовой техники, что составило 23,58% от всего объема данного рынка в этой стране. Правда, автобусов в Украину было реализовано на 13 штук меньше, чем за I квартал прошлого года.