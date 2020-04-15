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12 человек принудительно проверили на коронавирус в Островецком районе
15.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Принудительную проверку на коронавирус 12 человек санкционировал прокурор Островецкого района,
Сотрудники Островецкого районного центра гигиены и эпидемиологии установили лиц – контактов первого уровня по коронавирусу. Однако от обязательного медосвидетельствования 12 из них уклонились.
Поэтому врачебно-консультационная комиссия Островецкой ЦРБ на основании Закона Беларуси «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека» вынесла заключения о том, что необходимо принудительно провести медосвидетельствование этих людей в стационаре.
Прокурор Островецкого района санкционировал это решение из-за высокой вероятности заражения COVID-19.
Граждане несколько дней были под медицинским наблюдением, потом – изолированы в домашних условиях. Требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции вручено каждому из них.
Фото: БЕЛТА
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Принудительную проверку на коронавирус 12 человек санкционировал прокурор Островецкого района, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской...
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