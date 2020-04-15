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Марцел Личка: «Милевский побаивается ехать в Витебск из-за коронавируса? Я тоже не поехал бы. Мы с Артемом старые и в Бресте б подождали – в доме престарелых»

15.04.2020 21:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка считает, что чемпионат Беларуси надо приостановить.

- Как вы относитесь к тому, что Артем Милевский побаивается ехать в Витебск из-за коронавируса.

– Это такой вирус. Мы ничего не знаем: у кого этот вирус уже есть. У молодого человека может быть вирус, но у него нету симптомов. Хуже людям, которые в возрасте.

Я бы так сказал, что надо опасаться. У вас в Беларуси, может, не так много случаев, но никогда не знаешь, что может случиться. Но есть игроки, и их надо охранять. Футболист такой же нормальный человек. Сейчас и болельщики не ходят на футбола, да? Играть в футбол без болельщиков тоже не так хорошо. Я думаю, что можно было бы на 2-3 недели остановить чемпионат. Подождать и посмотреть, какая будет ситуация. Но, я думаю, что у вас ситуация неплохая, то есть подождать две недели – и все будет хорошо.

- Нам сейчас пишут ребята, что Артем боится ехать в Витебск, потому что уже старый

– (Смеется – Tribuna.com) Я бы тоже не поехал бы. Мы с Артемом старые и в Бресте б подождали – в доме престарелых (смеется – Tribuna.com). Но, я думаю, что все будет хорошо, – сказал Личка специально для инстаграма Tribuna.com.

По состоянию на 15 апреля в Беларуси зарегистрировано 3728 случаев COVID-19. Умерли 36 пациентов.

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Экс-главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка считает, что чемпионат Беларуси надо приостановить.
 
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