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COVID-19: дети и беременные. Что необходимо знать? Рубрика «Будет дополнено»

15.04.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

COVID-19: дети и беременные. Что необходимо знать? Рубрика «Будет дополнено»

COVID-19 и дети. Сейчас все родители, конечно, переживают: только бы не заболел ребенок. Еще больше мыслей у тех, кто малыша только вынашивает. Опасность во время родов, вдруг там кто-то будет с коронавирусом, как не заболеть маме, передастся ли это ребенку?

Семья, где есть уже один малыш до пяти лет и прямо сейчас родители ждут еще одного. Конечно, это легкий нервоз для всех мам. Сейчас с ним справимся.

Первое и самое главное правило, помнить, что COVID-19 – это вирусная инфекция. Если ваш ребенок уже начал ходить в сад, вы знаете, что ОРВИ или желудочный грипп можно «приносить домой» каждую неделю (у некоторых именно так идет адаптация). По большому счету, вы в курсе, как себя вести. Но клиника, проще говоря – симптомы, у ребенка COVID-19 – другие. Это невысокая температура.

Что делать? То же самое, что и при высокой температуре, и при гриппе, и при желудочных проблемах – вызывать скорую. Что дальше с вами будет? Поедете в инфекционную больницу, и это самое разумное решение, как и во всех предыдущих случаях – не тянуть. С кем будет лежать малыш до пяти лет, решают на месте, но никто его не заберет, один не останется и всю помощь получат все, кто с ним в инфекционку приедет.

Если малыш просто почихивает, покашливает и так далее, но без температуры. Любой родитель с такими симптомами борется по восемь раз в год. Делайте все то же самое. Распереживались – можно сходить в поликлинику, там давно разделены очередь на «для тех, кто с температурой» и «без». Или вызовите врача на дом.

Если при этом мама беременна. В инфекционку лучше, конечно, ехать папе или бабушке. Будущим мамам надо поберечься. Женские консультации, роддома – все это продолжает работу. Но без каких-то показаний к врачам лишний раз ходить не надо. А роддома сейчас делятся на тех, кто принимает женщин с подтвержденным COVID-19, и, соответственно, тех, кто считается контактом первого уровня. И всех остальных.

Всё вместе это, конечно, не должно снижать градус внимания к вирусу. Детей до пяти лет (они уже прекрасно понимают, что такое антисептик) надо учить хорошенько мыть руки, протирать их, не трогать лицо. И, пожалуй, все. Это то, о чем мы говорим уже неделями. И что действительно нас спасает. И конечно, гулять. Не по торговым центрам, батут-аренам и кафе. А на улице. Кислород, игры, набегались, морса потом бабушкиного попили, иммунитет повысили. И витамины. И маски.

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COVID-19 и дети. Сейчас все родители, конечно, переживают: только бы не заболел ребенок. Еще больше мыслей у тех, кто малыша только вынашивает. Опасность во время родов,...
 
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