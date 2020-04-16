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Профессорский подход к работе

Защита "защитников в халатах"

Больницы готовы к наплыву пациентов

Беларусь обеспечена аппаратами ИВЛ в полном объеме

Противостоять инфекции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские больницы готовы к наплыву пациентов с коронавирусом На передовой в эти дни тысячи врачей. Многие непрофильные медучреждения подключились к оказанию медпомощи пациентам с инфекциями. Первой переквалифицировалась...

На передовой в эти дни тысячи врачей. Многие непрофильные медучреждения подключились к оказанию медпомощи пациентам с инфекциями. Первой переквалифицировалась 6-я городская клиническая больница. Сформированы мобильные группы с представителями Минздрава, ведущими инфекционистами, которые определяют возможности учреждений, а также консультируют персонал на предмет специфики работы с зараженными.провел несколько часов с врачами.Дом - работа, работа, работа - дом. Повседневный график главного инфекциониста страны сегодня хоть и выглядит напряженным, но к таким нагрузкам Игорь Карпов уже привык. За сорок лет в медицине стоял на передовой против разных вирусов. Помнит и синдром САРСа в начале нулевых, птичий грипп, Н1N1, лихорадку Эбола и вот опять новый вызов - nCoV-2019 или привычнее - коронавирус.Лекции в главном мединституте профессор чередует с посещением пациентов. Никаких поблажек, несмотря на высокий врачебный ранг. Консилиум с коллегами прямо в коридорах клиники. Перед болезнью все равны, а значит и меры борьбы для всех одинаковые. Обязательная обработка тех, кто на передовой, в санитарной зоне, и каждые десять минут пребывания в палатах. Сегодня главный вопрос - готовность непрофильных медучреждений к приему пациентов с новой пневмонией.Сегодня, когда больницы переходят на временное перепрофилирование, помимо опыта инфекционистов, потребуется и оборудование. Впрочем, с этим в белорусских больницах нет проблем.К борьбе против коронавируса подключились буквально все медработники. Травматологи, хирурги, не говоря уже о тех, кто работает в бригадах скорой помощи.Некоторые медики даже решили остаться на самоизоляции в стенах своего медучреждения, что в очередной раз подчеркивает: врач не профессия, а призвание.