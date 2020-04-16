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Белорусские больницы готовы к наплыву пациентов с коронавирусом
16.04.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНа передовой в эти дни тысячи врачей. Многие непрофильные медучреждения подключились к оказанию медпомощи пациентам с инфекциями. Первой переквалифицировалась 6-я городская клиническая больница. Сформированы мобильные группы с представителями Минздрава, ведущими инфекционистами, которые определяют возможности учреждений, а также консультируют персонал на предмет специфики работы с зараженными. Никита Деметьев провел несколько часов с врачами.
Профессорский подход к работеДом - работа, работа, работа - дом. Повседневный график главного инфекциониста страны сегодня хоть и выглядит напряженным, но к таким нагрузкам Игорь Карпов уже привык. За сорок лет в медицине стоял на передовой против разных вирусов. Помнит и синдром САРСа в начале нулевых, птичий грипп, Н1N1, лихорадку Эбола и вот опять новый вызов - nCoV-2019 или привычнее - коронавирус.
Игорь Карпов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Беларуси: "Сейчас получается так, что врачи разных специальностей вынуждены столкнуться с инфекцией. И отсюда вот те визиты, которые мы делаем, т. е. созданы мобильные такие группы специалистов, которые оказывают помощь. Где-то подсказывая, чтобы стационары улучшили и усилили инфекционное направление, ведь оно требует определенных эпидемиологических действий. Оно требует определенной специфики в своей работе".
Защита "защитников в халатах"Лекции в главном мединституте профессор чередует с посещением пациентов. Никаких поблажек, несмотря на высокий врачебный ранг. Консилиум с коллегами прямо в коридорах клиники. Перед болезнью все равны, а значит и меры борьбы для всех одинаковые. Обязательная обработка тех, кто на передовой, в санитарной зоне, и каждые десять минут пребывания в палатах. Сегодня главный вопрос - готовность непрофильных медучреждений к приему пациентов с новой пневмонией.
Больницы готовы к наплыву пациентовАндрей Борисов, главврач городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска: "Пациенты с любой патологией могут поступать, являясь либо носителем коронавируса либо заболевшими. Мы можем предоставить гарантированное оказание специализированной медицинской помощи по всем нашим основным профилям, гарантированную защиту пациентам, в том числе и с коронавирусной инфекцией. Мы активно используем средства защиты".
Сегодня, когда больницы переходят на временное перепрофилирование, помимо опыта инфекционистов, потребуется и оборудование. Впрочем, с этим в белорусских больницах нет проблем.
Беларусь обеспечена аппаратами ИВЛ в полном объемеАлександр Дзядзько, главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии Министерства здравоохранения Беларуси: "Республика Беларусь обеспечена аппаратами ИВЛ если так сравнивать с другими странами, достаточно на высоком уровне, поэтому нужно уже сейчас предусмотреть, как мы будем действовать, если необходимость появится в дополнительных койках. Количество кислородных точек в каждом из наших стационаров, какие необходимы дополнительные меры принять, чтоб их было больше".
Противостоять инфекцииК борьбе против коронавируса подключились буквально все медработники. Травматологи, хирурги, не говоря уже о тех, кто работает в бригадах скорой помощи.
Игорь Карпов, главный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Беларуси: "Много у нас хорошей молодежи в медицине. И это правильно. Это наши коллеги молодые, которые в настоящее время проявляют себя самым лучшим образом".
Некоторые медики даже решили остаться на самоизоляции в стенах своего медучреждения, что в очередной раз подчеркивает: врач не профессия, а призвание.
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На передовой в эти дни тысячи врачей. Многие непрофильные медучреждения подключились к оказанию медпомощи пациентам с инфекциями. Первой переквалифицировалась...
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