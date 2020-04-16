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В странах Европы смягчают карантин. Какие объекты начнут работать?

16.04.2020 23:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Ни одного случая смерти от коронавируса не выявили за последние сутки в Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах Европы смягчают карантин. Какие объекты начнут работать?

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране готовятся к смягчению карантина. Уже с 20-го числа начнут постепенно открываться магазины, рынки, учебные и социальные объекты. Решение об отмене некоторых ограничений приняли и в Германии. С понедельника вернутся к работе торговые точки и социальные учреждения, а школьники приступят к учебе в начале мая.

В странах Европы смягчают карантин. Какие объекты начнут работать?

В это же время жителям Польши разрешат посещать леса и парки. В конце апреля к привычной жизни начнет возвращаться и Швейцария. Сперва откроются салоны красоты, в середине мая – школы, магазины и рынки, а в начале июня – средние и высшие учебные заведения.

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Новости мира. Ни одного случая смерти от коронавируса не выявили за последние сутки в Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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