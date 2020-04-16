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Дмитрий Басков: «Все пройдёт, пройдёт и вирус»

16.04.2020 23:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.

Дмитрий Басков: «Все пройдёт, пройдёт и вирус»

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
В мире сейчас ситуация сложная, неоднозначная. Очень важно не опускать руки. Все пройдет, пройдет и вирус, жизнь продолжается. Сегодня мы благодарим тех, кто на передовой. Вместе мы обязательно победим!

Дмитрий Басков: «Все пройдёт, пройдёт и вирус»

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Люди в материале: Дмитрий Басков

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости...
 
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