Источник материала: Новости Волковыска

"Белпочта" обновила список стран, куда в данный момент не доставляют посылки в связи с пандемией COVID-19, информация об этом размещена в специальной таблице на официальном сайте почтового оператора.

Ограничения по доставке международных почтовых отправлений связаны со сложной эпидемиологической ситуацией во многих странах мира и приостановкой авиасообщения.

На сегодняшний день посылки нельзя отправить в 13 стран.

Так, в список уже недоступных для отправки посылок стран вошли Испания, Италия, Латвия, Португалия, Словакия и Хорватия.

Помимо этих стран, невозможно отправить посылки и письменную корреспонденцию в Ирландию, Китай, Люксембург, Норвегию, Румынию, Словению и Швейцарию.

Ранее "Белпочта" предупреждала о возможных задержках в доставке почтовых отправлений. Смещение сроков доставки отправлений EMS, писем и посылок также связаны с пандемией коронавируса.