Коронавирус в Беларуси и мире: число жертв и зараженных 17 апреля превысило психологическую отметку

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Во всем мире китайский вирус заразил уже более двух миллионов человек.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 17 апреля 2020-го.

По состоянию на 17 апреля коронавирус Ковид-19 заразил уже более двух миллионов человек во всем мире. Кроме того, снова увеличилось число жертв китайского вируса – их теперь 141 тысяча.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в нашем материале.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 17 апреля

По состоянию на 17 апреля в мире зарегистрировали 2 172 873 случаев заражения коронавирусом. При этом 141 454 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.





статистика на 17 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом – там их 653 825. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 30 998 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания – там вирус подхватили 182 816 человека. От болезни умерли 19 130 пациентов.

Италия, как и прежде, находится на третьем месте по числу инфицированных – в стране зарегистрировали 168 941 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 22 170.

Коронавирус в Китае снова активизировался. В частности, на континентальной части страны было зафиксировано 46 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, 36 из них были завезены из-за рубежа. Кроме того, в стране был зарегистрирован один случай с летальным исходом.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения считает, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

"Общая вспышка в мире состоит из 90% случаев в Европе и США. Поэтому мы мы еще точно не видели пика", – заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

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Коронавирус в Беларуси – последние новости на 17 апреля

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Беларуси на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

Сколько пациентов находится в больницах, а сколько выздоровело, министерство в последние дни не информирует.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 апреля

В Беларуси на 17 апреля зарегистрировано 4 204 случая коронавирусной инфекции, есть и новые смертельные случаи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 17 апреля

Общее число инфицированных за последние сутки увеличилось на 476, или 12,7%. Вчера Минздрав сообщал о 3 728 случаях COVID-19.

116 случаев коронавируса зарегистрировано у детей, добавили сегодня на брифинге в Минздраве. Все они госпитализированы. При этом почти все дети переносят заболевание легко или без симптомов. Среди них пациентов в тяжелом состоянии нет.

Принудительная вентиляция легких нужна 65 пациентам.

За минувшие сутки количество летальных исходов в Беларуси выросло до 40. Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

В Беларуси уже проведены 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день 24 лаборатории занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.

Кроме того, специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля – начало мая.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси (за 14 апреля)

Официальных данных по COVID-19 в регионах Беларуси не было с 14 апреля.

На 14 апреля больше всего зараженных было в Минске и Витебской области – соответственно 1691 и 848. В Брестской области – 73, в Гродненской – 53, в Гомельской – 106, в Могилевской – 151, в Минской области – 359 случаев коронавирусной инфекции.

Минздоровья предполагает, что ситуация по регистрации 300-400 случаев коронавируса в день сохранится в Беларуси еще 2-3 недели.

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

Беларусь обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом

Беларусь перегнала Украину по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции на 17 апреля.





Согласно официальным данным Министерства здравоохранения, к 17 апреля в Беларуси выявлено 4 204 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в республике составил 476.

Число умерших носителей COVID-19 достигло 40.

В это же время в Украине число заражённых коронавирусом нового типа составляет 4 161, сообщают украинские СМИ.

Жертвами COVID-19 в нашей южной соседке стали 116 человек. Суточный прирост составил 397.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила озабоченность ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси, Украине и России.

Лукашенко подписал указ о доплатах медикам

Глава государства поддержал белорусских врачей.





Александр Лукашенко подписал указ, согласному которому работники здравоохранения получат материальное стимулирование. Об этом проинформировала пресс-служба президента.

Сообщается, что указом предусматриваются дополнительные надбавки для медработников. Условием для получения матстимулирования будет работа, связанная с инфекционными заболеваниями.

– В частности, в указе речь идет о работниках учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями. Кроме того, надбавки получат медики, работающие в условиях, связанных с инфекциями, – уточнили в пресс-службе главы страны.

Сумма надбавок не называется, но уточняется, что выплаты будут ежемесячными. К слову, отдельно не отмечается «коронавирусная инфекция», как условия для надбавки, а только общее понятие – «инфекционные заболевания».

В пресс-службе также добавили, что указ был разработан правительством по поручению Александра Лукашенко. Предлагаемые Совмином подходы президент поддержал.

В Беларуси выпустили противовирусную 70-градусную водку-антисептик

В разбавленном виде напиток «70» можно употреблять внутрь, а в чистом виде им можно дезинфицировать пол.





«Минск-Кристал» выпустил 70-градусный алкогольный напиток, который «не имеет аналогов среди белорусских производителей».

Производитель советует употреблять его в разбавленном виде в соотношении 1:1 с газировками, соками и другими напитками.

На сайте производителя сообщается, что алкогольный напиток «70» можно использовать в качестве базы для изготовления антисептика.





Как ухаживать за больным коронавирусом: важные советы врача

Врач-педиатр сообщила, что определить наличие коронавируса может только специалист.





Врачи заявляют, что большинство больных вирусом переносят недуг в легкой форме, проходя лечение в домашних условиях.

По информации РБК, врач-педиатр Наталья Кундина рассказала, как правильно ухаживать за инфицированными COVID-19.

По ее словам, в первую очередь нужно помнить, что определить наличие вируса сможет только врач.

"Определить ход заболевания может только врач. Легкое течение характеризуется такими симптомами, как: субфебрильная температура, отсутствие утрудненного дыхания, может быть сухой кашель, но такой, что не очень раздражает вас, и вы не обращаете на него внимание", – отметила эксперт.

Также она отметила, что при легкой форме недуга, помогать больным должны близкие.

Однако есть несколько правил, которых следует придерживаться всем членам семьи больного коронавирусом:

если у вас есть возможность – выделите ему отдельную комнату;

в этой комнате надо очень часто делать влажную уборку и проветривание;

больного надо обеспечить необходимыми вещами, в том числе правильным, сбалансированным питанием и достаточным количеством питья (нужно выпивать до 2-3 литров воды в день);

нужно обеспечить больного индивидуальным набором того, что он будет использовать. Это вилка, ложка, чашка, тарелка, а также индивидуальная постель. Больной должен получать полноценное, качественное питание;

не следует забывать о главном аксессуаре карантина – защитной маске, которая должна быть и на больном, и на людях, что его окружают.

"Маска должна быть и на больном, и на здоровом человеке, который за ним ухаживает. Это очень важно! И что еще очень важно - это иметь постоянный контакт со своим врачом. К тому же не менее важно иметь позитивный настрой, он должен быть и у больного, и у членов вашей семьи, и у тех людей, которые рядом с вами находятся в этой самоизоляции. То есть основа лечения – это сон, позитивный настрой и выполнение назначений врача", – добавила специалист.

Стало известно, где живут люди с иммунитетом к коронавирусу

Немецкими учеными была выявлена местность, граничащая с Нидерландами, где живут люди, которые имеют иммунитетом к коронавирусу.





Так, жителям коммуны Гангельт был сделан массовый скрининг для определения наличия коронавируса в организме, а также антител к нему. В результате этого установлено, что народ Гангельта имеет крайне высокий уровень инфицированности и высокий показатель людей со сформированным иммунитетом.

Многие местные жители даже не подозревали, что заражены коронавирусной инфекцией, поэтому они не обращались в медучреждения.

Откуда взялся коронавирус: СМИ озвучили шокирующую версию

Уханьский рынок был просто прикрытием.





Коронавирус SARS-CoV-2, провоцирующий опасное заболевание COVID-19, возник в лаборатории китайского города Ухань, а ее работник стал "нулевым пациентом".

Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны в выявлении и борьбе с вирусами. Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в популяцию в Ухане. Об этом сообщил телеканал Fox News.

При этом отмечается, что на уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. С его помощью власти КНР пытались отвлечь внимание от лаборатории.

Собеседник телеканала также добавил, что ситуация с распространением коронавируса может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен".

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь намекнул, что коронавирус в Китай могли завезти американские военные. Позже ученые заявляли, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.