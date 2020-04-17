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Минобр: дети пойдут в школы 20 апреля
17.04.2020 15:06 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Александр Лукашенко считает, что детей самое время возвращать к учебному процессу в школы – когда в стране уже больше 4 тысяч случаев заражения коронавирусом.
«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились.
Поэтому могут где-то заниматься – пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. А ту неделю кто индивидуально, кто в школу придет... Но надо раскручивать этот процесс», –
UPD.
После заявления Лукашенко родители стали получать от своих школ сообщения, что их дети должны вернуться в классы на уроки 20 апреля,
Так, например, родителям детей, которые учатся в одной из минских гимназий, классный руководитель написал, что четвертая четверть начинается с понедельника, и процитировал Кодекс об образовании, в котором «нет [понятия] дистанционного образования в системе общего среднего образования». Сообщение о начале занятий 20 апреля пришло и от учителей другой минской гимназии. Но с уточнением, что старшеклассники не будут переходить из класса в класс, то есть будут заниматься в закрепленном за ними кабинете.
Также сообщили про учителей других школ, которые выясняют, какое количество детей будет на уроках в понедельник, чтобы «передать эти данные в столовую». Например, в одном из классов средней школы № 217 Минска из 27 человек на занятия не собирается никто.
Таперь официально: с понедельника, 20 апреля, дети должны вернуться на занятия в школы. Об этом сообщает телеграм-канал Минобразования.
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