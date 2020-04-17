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Лукашенко приказал - Минобр отрапортавал: с 20 апреля детей гонят в школы!

17.04.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"А кто не хочет водить детей в школу, пусть пишут заявления", - заявили в министерстве образования. И это при том, что буквально накануне там сообщили, что менее 40% родителей готовы отпустить детей в школы в разгар эпидемии.

Лукашенко приказал - Минобр отрапортавал: с 20 апреля детей гонят в школы!
Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко.

"С понедельника начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования", - цитирует Карпенко belta.by

При этом, по словам Карпенко, Минобразования пока не планирует переносить окончание учебного года.

Пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая объяснила Свободе, что решение касается «всех школ без исключения».

"А если кто не хочет водить детей в школу, это их право, пусть пишут заявления", - добавила она.



Из-за коронавируса каникулы в школах Беларуси были продлены на две недели.

Накануне в министерстве образования сообщили, что, по данным ведомства, лишь около 40% родителей учеников готовы отпустить их в школы, остальные предпочитают учиться удаленно.
 
 
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"А кто не хочет водить детей в школу, пусть пишут заявления", - заявили в министерстве образования. И это при том, что буквально накануне там сообщили, что менее 40%...
 
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