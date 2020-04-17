Лукашенко приказал - Минобр отрапортавал: с 20 апреля детей гонят в школы!

Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко.





belta.by "С понедельника начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования", - цитирует Карпенко





При этом, по словам Карпенко, Минобразования пока не планирует переносить окончание учебного года.





Людмила Высоцкая объяснила Свободе, что решение касается «всех школ без исключения». Пресс-секретарь Минобразованияобъяснилачто решение касается «всех школ без исключения».

"А если кто не хочет водить детей в школу, это их право, пусть пишут заявления", - добавила она.



17 апреля Лукашенко заявил, что с 20 марта надо начинать учиться в школах.

Из-за коронавируса каникулы в школах Беларуси были продлены на две недели.



