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Лукашенко приказал - Минобр отрапортавал: с 20 апреля детей гонят в школы!
17.04.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
"А кто не хочет водить детей в школу, пусть пишут заявления", - заявили в министерстве образования. И это при том, что буквально накануне там сообщили, что менее 40% родителей готовы отпустить детей в школы в разгар эпидемии.
Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко.
"С понедельника начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования", - цитирует Карпенко
При этом, по словам Карпенко, Минобразования пока не планирует переносить окончание учебного года.
Пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая объяснила
"А если кто не хочет водить детей в школу, это их право, пусть пишут заявления", - добавила она.
Из-за коронавируса каникулы в школах Беларуси были продлены на две недели.
Накануне в министерстве образования сообщили, что, по данным ведомства,
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"А кто не хочет водить детей в школу, пусть пишут заявления", - заявили в министерстве образования. И это при том, что буквально накануне там сообщили, что менее 40%...
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