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«Хоронили быстро, в закрытом гробу»: в Витебске умер правозащитник Александр Микулин

17.04.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соратники подозревают, что активист скончался от коронавируса.

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В Витебске скоропостижно скончался общественный активист Александр Микулин. Соратники подозревают, что от коронавируса, сообщает «Белсат».

«Умер Витебский член БСДП Александр Микулин. Хоронили быстро и в закрытом гробу. Не исключено, что от коронавируса… Соболезнования родным и близким!» - сообщил в Facebook председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

Подозревает коронавирус и соратник умершего по правозащитной деятельности, руководитель центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

«Тот, кто думает, что коронавирус это где-то там, минует его – просто не понимает всей опасности, нависшей над всеми нами», – отметил правозащитник.

Александр Микулин работал милиционером, был ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС. С 2000 года был правозащитником в «правовой помощи населению», активистом «Говори правду» и БСДП(Г). Ему было 58 лет.
 
Теги: Витебск
 
 
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Соратники подозревают, что активист скончался от коронавируса.
 
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