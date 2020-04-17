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«Хоронили быстро, в закрытом гробу»: в Витебске умер правозащитник Александр Микулин
17.04.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Соратники подозревают, что активист скончался от коронавируса.
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В Витебске скоропостижно скончался общественный активист Александр Микулин. Соратники подозревают, что от коронавируса, сообщает
«Умер Витебский член БСДП Александр Микулин. Хоронили быстро и в закрытом гробу. Не исключено, что от коронавируса… Соболезнования родным и близким!» - сообщил в Facebook председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.
Подозревает коронавирус и соратник умершего по правозащитной деятельности, руководитель центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.
«Тот, кто думает, что коронавирус это где-то там, минует его – просто не понимает всей опасности, нависшей над всеми нами», – отметил правозащитник.
Александр Микулин работал милиционером, был ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС. С 2000 года был правозащитником в «правовой помощи населению», активистом «Говори правду» и БСДП(Г). Ему было 58 лет.
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Соратники подозревают, что активист скончался от коронавируса.
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