«Хоронили быстро, в закрытом гробу»: в Витебске умер правозащитник Александр Микулин

«Белсат». В Витебске скоропостижно скончался общественный активист Александр Микулин. Соратники подозревают, что от коронавируса, сообщает





«Умер Витебский член БСДП Александр Микулин. Хоронили быстро и в закрытом гробу. Не исключено, что от коронавируса… Соболезнования родным и близким!» - сообщил в Facebook председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.





Подозревает коронавирус и соратник умершего по правозащитной деятельности, руководитель центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.





«Тот, кто думает, что коронавирус это где-то там, минует его – просто не понимает всей опасности, нависшей над всеми нами», – отметил правозащитник.





Александр Микулин работал милиционером, был ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС. С 2000 года был правозащитником в «правовой помощи населению», активистом «Говори правду» и БСДП(Г). Ему было 58 лет.



