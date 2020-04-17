«Не факт, что источник находится в Ухане». Посол Китая в России рассказал про коронавирус

Источник материала: Tut.by

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй дал интервью ТАСС, где рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными и поисках источника вируса. Публикуем некоторые отрывки из беседы.



Фото: Reuters

Журналист ТАСС спросила посла КНР, можно ли на основе последних данных говорить о том, что вирус действительно появился в Ухане. На что Чжан Ханьхуэй дал довольно развернутый ответ.

— Современные технологии по определению последовательности расположения генов вполне могут точно обнаружить «прошлое и настоящее» вирусного гена, — сообщил он. — Пять авторитетных научных органов, среди которых Ботанический сад тропических растений Китайской академии наук Сишуанбаньна-Дайского автономного округа и Центральный ботанический сад Китайской академии наук собрали данные о 93 образцах генома COVID-19, опубликованные во всемирной базе данных и охватывающие 12 стран четырех континентов.

Благодаря исследованиям было обнаружено, что самым ранним «предком» вируса был mv1, он эволюционировал в совокупность генов (гаплотипы) Н13 и Н38, а Н13 и Н38, в свою очередь, совместно породили гаплотип второго поколения — Н3, а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1. Простым языком, гаплотип mv1 — это «прадедушка», Н13 и Н38 — «дедушка» и «бабушка», Н3 — «папа», а Н1 — «ребенок». Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов, — это вирус совокупности генов Н1.

Ранее гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен лишь гаплотип Н3, и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане. Более древние гаплотипы Н13 и Н38 никогда не были обнаружены в Ухане. Штаммов этих древних гаплотипов тоже не обнаружено, что весьма нелогично. Это говорит о том, что образец гаплотипа Н1 был завезен неким инфицированным человеком на рынок морепродуктов, после чего вспыхнула эпидемия.

Последовательность расположения генов не может обманывать. Вирус, весьма вероятно, уже давно дифференцировался и эволюционировал из своего «предка» mv1, а Ухань стал лишь одним из нескольких мест, куда он был привезен. Перед вспышкой эпидемии вируса гаплотипа Н1 гаплотипы Н13, Н38 и Н3, вполне возможно, уже распространялись и в других регионах.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй заявил, что COVID-19 могли привезти в Ухань.

— Коронавирусная инфекция COVID-19 вспыхнула во многих местах по всему миру, и все страны активно ищут источник вируса. Факты говорят громче слов, все больше и больше случаев показывают, что, хотя COVID-19 впервые появился в Ухане, не факт, что его источник находится в Ухане, - сказал он.

В качестве доказательств посол привел несколько примеров, когда в начале пандемии люди заражались новым коронавирусом, не посещая Китай. В частности, по словам посла, 60-летний японский мужчина, у которого 14 февраля подтвердили COVID-19, до того ездил в Гавайи с супругой и не был в Китае.

— Кроме того, 15 февраля у пяти человек в медицинском учреждении префектуры Вакаяма была коллективная инфекция, источник заражения этих пяти человек неизвестен, и нет никаких доказательств того, что он связан с Китаем. Основываясь на вышеупомянутых случаях заражения, японское телевидение TV ASAHI полагает, что Китай не единственный источник инфекции, — сказал посол КНР.

Возможно, Чжан Ханьхуэй имел в виду репортаж TV ASAHI на тему, что некоторые из 14 тысяч американцев, что умерли от гриппа, на самом деле могли каким-то неизвестным путем заразиться коронавирусом. Этот сюжет вызвал появление различных теорий заговора в китайском интернет-пространстве, вроде того, что вирус в Ухань был завезен американцами во время Всемирных военных игр в октябре 2019-го.

Посол также добавил, что «известный итальянский специалист в области медицины Джузеппе Ремуцци высказал мнение, что эпидемия в Италии начала распространяться раньше, чем в Китае».

Отметим, что сам Джузеппе Ремуцци дал интервью The Times, которое вышло под заголовком «Пекин исказил мои слова об итальянском происхождении коронавируса». По словам Ремуцци, он говорил о том, что «вирус циркулировал по крайней мере в Ломбардии до того, как мы узнали об этой вспышке в Китае».

— 4 апреля Военно-морские силы США опубликовали заявление, что на атомном авианосце Theodore Roosevelt, который пришвартовался к Гуаму, у 155 членов экипажа был положительный тест на коронавирус нового типа. Данный авианосец вышел в плавание в январе и ни разу не прибывал в Китай. 5 марта авианосец прибыл во Вьетнам и пришвартовался к Данангу, 18 марта авианосец вошел в Филиппинское море. Не исключена вероятность, что экипаж авианосца был заражен еще до прибытия во Вьетнам, — продолжил Чжан Ханьхуэй. — 11 марта на слушании по делу COVID-19 директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд признал, что большое количество умерших от гриппа пациентов в США, возможно, скончались из-за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, однако США не проводили тестирование. Италия надеется на отслеживание первого случая заражения, предложив США произвести эксгумацию, однако американская сторона категорически отказалась.

Затем посол КНР подытожил, что «многочисленные факты говорят о том, что источник COVID-19 еще не определен и что он указывает на разные регионы».

— Полагаясь на современную науку и технологии, мы можем проследить источник вируса и быть уверенными, что рано или поздно наступит день, когда все тайное станет явным, — сказал он.