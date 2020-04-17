Лукашенко о путепроводах: «Это даже важнее коронавируса. Психоз должен быть вокруг мостов»

Источник материала: Виртуальный Брест

Во время сегодняшней рабочей поездки в Лидский район Гродненской области Александру Лукашенко среди всего прочего доложили о перспективах развития дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Среди обсуждаемых вопросов реконструкция дороги М6 Минск — Гродно, где основной участок протяженностью 154 км приводили в порядок 2,5 года, но без перерывов в движении.

Говорилось и о планах на будущее. В этом году, напомним, запланировано начать масштабную модернизацию автодороги М7 на Вильнюс, строительство моста через реку Западный Буг в Домачево (на паритетных условиях с Польшей), а также провести реконструкцию 12 первоочередных мостов.

И именно на мосты президент обратил особое внимание и отметил необходимость их скорейшей модернизации.

— Это даже важнее, чем борьба с коронавирусом. Психоз должен быть вокруг мостов. Нам надо за короткий промежуток времени все эти мосты восстановить, — цитирует Александра Лукашенко пресс-служба. — Надо обязательно начинать массово работать.

По мнению президента, на такого рода объектах есть возможность задействовать значительное число специалистов, привлечь строителей, чтобы в текущей непростой экономической обстановке обеспечить людей рабочими местами, заработком.

Состояние мостов в последние годы, действительно, вызывает вопросы. Первые проблемы появились еще в 2017 году, когда в Житковичском районе треснул и провис автомобильный мост через Припять, а потом просел путепровод МКАД в столичной Лошице. Тогда специалисты внепланово проверили мосты и путепроводы в Минске. А Минтранс сообщил, что в Беларуси 32 мостовых сооружения требуют неотложных работ по реконструкции. В прошлом году ремонтировали два путепровода на МКАД.

Еще один вопрос, который затронули во время этого обсуждения — строительство дороги из Минска в Смолевичи. Президент поручил по окончании возведения новой трассы продолжить работы и довести дорогу до Борисова.

— Тут, видимо, и останавливаться не придется. Надо планировать, чтобы идти до Борисова, сразу, с колес, — рассуждает Александр Лукашенко.

Президент также обратил внимание на необходимость экономного расходования средств при реконструкции дорог, проектирования их с рациональным подходом, без конструктивных излишеств, а также безусловное обеспечение высокого качества дорожного покрытия.