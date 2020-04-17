Без комментариев: Лукашенко заявил, что школьники будут учиться 25 апреля и 1 мая

Как ранее сообщалось, до этого он заявил, что щанятия в школе дпджны возобновиться на следующей неделе - в разгар эпидении коронавируса в Беларуси, пик которой по самым оптимистичным прогнозам придется на конец апреля - начало мая.





"В Минске и крупных областных центрах они эту неделю начнут с удаленки, индивидуально. Но к концу недели они должны войти в этот учебный процесс, как и все. Вот им неделя на раскачку», - цитирует Лукашенко телеграм-канал Пул Первого.





"И мы будем учиться в субботу [25 апреля], это не просто труды, факультативы и т. д., а полный учебный день, потому что отстали, неделю прогуляли. А 1 числа мы тоже будем учиться. А 2 и 3 мая для детей будет выходной. Здесь мы возьмем эти два дня, и может, уплотнившись, даже летом не понадобятся один-два дня в июне месяце. Вот так надо поступить", — сказал Лукашенко.



