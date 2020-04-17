"Какая разница, 1 заболел или 10". Почему санстанции скрывают число зараженных COVID-19?

The Village Беларусь позвонил главным врачам санстанций, чтобы узнать, почему они скрывают информацию о числе зараженных коронавирусом в их городе и правда ли считают, что беларусам важнее знать про желтую лихорадку в Бразилии, чем понимать реальную картину с коронавирусом в своем городе. позвонил главным врачам санстанций, чтобы узнать, почему они скрывают информацию о числе зараженных коронавирусом в их городе и правда ли считают, что беларусам важнее знать про желтую лихорадку в Бразилии, чем понимать реальную картину с коронавирусом в своем городе.





Накануне приезда представителей ВОЗ в Беларусь Минздрав отложил в стороны статистические ребусы, которыми в начале вспышки раздражал и смешил беларусов, и сделал попытку изобразить открытость.





сайте , который БЕЛТА организовала в коллаборации с Минздравом, появилась карта с четким количеством инфицированных коронавирусом отдельно в каждой области. На, который БЕЛТА организовала в коллаборации с Минздравом, появилась карта с четким количеством инфицированных коронавирусом отдельно в каждой области.





Вскоре стало ясно, что кто-то из этих двух подведомственных Минздраву источников не договаривает. Такую информацию публиковали на своих сайтах и некоторые локальные эпидемиологические центры.





Например, 8 апреля Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья отчитался о 28 заболевших, а на карте БЕЛТА в этот день было только три случая. История повторилась и на следующий день.





На этот раз председатель Брестского облисполкома рассказал о 41 случае инфицирования коронавирусом в Бресте и области, а на карте Минздрава их число выросло только до 17.





На этом аттракцион открытости свернулся. БЕЛТА удалила карту, Брестская областная санстанция — информацию о количестве инфицированных на 8 апреля в области (правда, она пока осталась висеть на сайте Кобринской санстанции), а глава Минздрава Владимир Караник заявил, что ведомство не намерено детализировать информацию по заболевшим, потому что:





— Как только появлялась информация об эпидемиологической ситуации в стране с разбивкой по районам, то у некоторых граждан сразу появлялся нездоровый интерес приехать в указанный в отчете населенный пункт, чтобы вмешаться в личную жизнь пациентов и вынести ее на суд общественности.





Подобные действия затрудняют работу медиков, поскольку люди начинают бояться разглашения и перестают обращаться к врачам за помощью. С эпидемиологической точки зрения лишние волнения и движение людей в очаге заражения также не идет на пользу. Учитывая все эти факторы, мы приняли решение сообщать общие цифры по стране.





Мы посмотрели сайты 14 беларуских эпидемиологических центров — областных и районных (или зональных), чтобы выяснить, что они считают важным рассказывать людям о коронавирусе и эпидемиологической обстановке, и позвонили главным врачам этих учреждений.









Актуальную информацию о количестве зараженных коронавирусом в области или районе несмотря на недовольство Минздрава публикует Оршанский эпидцентр. По состоянию на 15 апреля в Оршанском районе зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. Также эта санстанция сообщает, сколько в их районе проведено тестов, сколько человек уже здоровы.





Все остальные эпидемиологические центры — в том числе областные, в том числе те, которые находятся в регионах, где есть серьезные вспышки — информации о числе инфицированных коронавирусом не дают. Но продолжают держать руку на пульсе мировых и локальных эпидемиологических событий, и сообщать людям жизненно важную информацию.





Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии 15 апреля отчитался, что обнаружил «нестандартную» свеклу сорта «Водан» с повышенным содержанием нитратов.





Брестский эпидцентр рассказал, сколько человек на территории области были покусаны клещами с начала года.





в Докшицах, в которых местные жители и журналисты подозревают серьезную вспышку эпидемии, висит тревожный текст о вирусе в Ухане, птичьем гриппе в Польше и чуме в Монголии и ни слова об эпидемиологической ситуации в самом райцентре. На сайте эпидцентрависит тревожный текст о вирусе в Ухане, птичьем гриппе в Польше и чуме в Монголии и ни слова об эпидемиологической ситуации в самом райцентре.





Как сказали нам по телефону, главный врач санстации и сама теперь на больничном.





На сайте Речицкого зонального центра гигиены и эпидемиологии вы можете узнать подробности о ситуации по ВИЧ в Речицком районе, о количестве покусанных собаками жителей области и о том, что нужно мыть руки, делать влажную уборку и избегать людных мест, чтобы не подхватить коронавирус.





Первым делом мы позвонили в Брестский областной центр гигиены и эпидемиологии, чтобы выяснить, почему они сначала информировали о количестве зараженных коронавирусом в районах Брестской области, а потом передумали.





Сначала мы поговорили с заведующей отделением эпидемиологии особо опасных инфекций Еленой Селькиной. Она сказала:





— Эту информацию на сайте не комментируем мы. Звоните в организационный отдел наш. Они занимаются размещением информации на сайте. Я просто зав отделением, мы здесь работаем все, в центре работает 300 человек и все какое-то отношение имеют.





Но официальная информация, сбор и анализ проводится на уровне руководящих подразделений нашего центра. Если информации о количестве инфицированных в Брестской области нет на сайте, звоните в организационный отдел.





— Но вы подаете такую информацию для публикации, я правильно понимаю?





— Я лично не подаю.





— А кто подает?





— Вам ответят в организационном отделе.





Оптимизм Елены Степановны был напрасным, потому что заведующая организационным отделом профессионально перевела стрелки в неизвестном направлении:





Елена Филипович, когда мы спросили, почему исчезла — Вся официальная информация на сайте Министерства здравоохранения, — сказала, когда мы спросили, почему исчезла новость со статистикой от 8 апреля. На вопрос о том, приняли ли они решение больше не размещать такую информацию, Елена Анатольевна сказала, что лично она такого решения не принимала, она просто публикует то, что ей передают, но кто именно собирает и передает ей эту информацию она понятия не имеет и контакт этого человека дать не может.





— Но почему вы удалили с сайта информацию о количестве инфицированных в Брестской области?





— Потому что она была на 8-е число. Мы удалили, она была на тот момент уже не актуальна.





— А почему вы тогда не удаляете информацию о том, сколько клещей присосалось к жителям Брестской области за последние три месяца. Она все еще актуальна?





— Потому что в связи с этой паникой по ковидам люди забыли про клещей. Людей это беспокоит.









Дальше Елена Анатольевна потребовала ее не провоцировать и наотрез отказалась дать контакт хранителя тайного знания о количестве инфицированных коронавирусом, который решает публиковать ее или нет.





Главные врачи эпидемиологических центров в Лунинце (в котором, похоже ситуация, серьезная, потому что глава Пинского района официально рекомендовал пинчанам в Лунинец не ездить), и Каменце (тоже Брестская область) были предельно лаконичны в своем отказе. Сказали, что страшно заняты и отвечать на наши вопросы не будут.





Главврач Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии поступил примерно также, передав через своего секретаря, что все, что нужно знать, находится на сайте Минздрава.





Содержательный разговор у нас получился только с главным санитарным врачом Мозырьского района Сергеем Кравченко.





— Почему у вас на сайте нет информации о количестве зараженных в Мозырьском районе?





— А почему она там должна быть?





— Ну, например, у вас висит подробная информация об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции. Почему-то вы считаете важным это людям сообщать.





— На основе чего она дается? На основе многолетнего анализа. Там не только абсолютные цифры. На сегодняшний день по «ковиду» у меня нет такого массива данных, как по ВИЧ-инфекции…





И какая разница у нас на сегодняшний день 1 случай или 10? Вы мозырянка, как поменяется ваша жизнь, если этих случаев 10, а не один? Почему вы не пишите о том, как сейчас все ходят в магазины за джинсами, на Пасху и поедут на Радуницу?





Вот что действительно важно. Все требуют жесткого карантина, а сами кроме работы ходят в кучу общественных мест. Когда их (инфицированных — The Village Беларусь) будет много, примутся меры и эти магазины закроются.





Например, в лабораторию сейчас завезено несколько наших анализов. Например, их N. Через час мне перезвонят и скажут результаты новых исследований. Их становится N+1.





Потом оно пошло на перепроверку в Минздрав. Там сказали: «Сомнительно — перебрать». Мы перебрали. Проходит три дня. Минздрав не подтвердил, а вы уже опубликовали про N или N+1. И будет выглядеть так, что вам врач врет.





Потому информация подается из одного источника. И никакой крамолы тут нет. Нам поступает информация о том, что есть подозрение. Мы его отрабатываем, как будто это случай достоверный. Если потом его отменяют, все отматывается назад. Мы не можем допустить «если».





Поэтому не ищите здесь никаких сокрытий. Многоступенчатый контроль. Мы тоже узнаем цифры из телеграм-канала Минздрава.





Информацию о том, что цифры по районам запрещает публиковать на сайте Минздрав нам также подтвердил заведующий отделом эпидемиологии в Витебском областном эпидцентре Сергей Конышев:





— Политику в области информирования по заболеваемости, в том числе коронавирусом, определяет Министерство здравоохранения. Поэтому ссылка на нашем сайте ведет на их сайт, где указывается заболеваемость по Витебской области.









— Но сайт Министерства здравоохранения не дает информации по Витебской области.





— Как министерство посчитало необходимым.





— То есть министерство сказало вам ссылаться на них?





— Можно сказать и так.





— А вы не считаете нужным информировать людей об этом?





— Я человек подчиненный. Действую в соответствии с нормативными документами, которые регламентируют мою работу на данном рабочем месте.