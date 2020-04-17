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«Это, во многом, люди святые». Шпаковский сравнил белорусских врачей с румынскими

17.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Шпаковский о данных по коронавирусу: «Важно здесь доверие между Минздравом, органами власти и социумом. И здесь нельзя ничего врать и скрывать»

Александр Шпаковский, политический аналитик:
В сравнение белорусских врачей с некоторыми зарубежными коллегами приведу. Например, Румыния. Я читаю сводки по этой стране. Врачи, как только начался рост заболевания коронавирусом, начали массово увольняться. И было вынуждено румынское правительство в отдельных населённых пунктах вводить военную администрацию. Туда заходили военные медики, военные комендатуры, мобилизовывали уже в обязательном порядке этих докторов и заставляли их работать.

Белорусские врачи, которые получают гораздо меньшую зарплату, это, действительно, мотивированные люди.

«Это, во многом, люди святые». Шпаковский сравнил белорусских врачей с румынскими

Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:
Это чувство долга.

Александр Шпаковский:
Это, во многом, люди святые.

Люди в материале: Александр Шпаковский, Вадим Боровик

 
 
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Шпаковский о данных по коронавирусу: «Важно здесь доверие между Минздравом,...
 
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