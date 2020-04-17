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«Это, во многом, люди святые». Шпаковский сравнил белорусских врачей с румынскими
17.04.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе
Александр Шпаковский, политический аналитик:
Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:
Александр Шпаковский:
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Шпаковский о данных по коронавирусу: «Важно здесь доверие между Минздравом,...
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