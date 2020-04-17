Начальник «Динамо-Брест-1960» о просьбе жителей Малориты отменить матч: «Считаю, что это утки»

Источник материала: Tut.by

Начальник клуба «Динамо-Брест-1960» (домашний стадион которого находится в Малорите) Александр Хомичук прокомментировал tribuna.com информацию об обращении жителей города о просьбе перенести матч второй лиги с «Мелиоратором» из Житковичей в связи с эпидемиологической ситуацией в Беларуси из-за пандемии коронавируса.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Снимок носит иллюстративный характер.

— Читали ли вы обращение жителей города Малориты о просьбе перенести игру, что об этом думаете?

— Читал. Я считаю, что это утки просто какие-то. Мы не планируем никаких переносов. Мы уже сегодня заехали в Малориту на заселение. Сегодня тренируемся и завтра игра, — сказал Хомичук.

Напомним, ранее в редакцию TUT.BY обратились жители города Малориты и Малоритского района . Они указали, что по данным на 16 апреля в районе не был зарегистрирован ни один случай с COVID-19. «В эту субботу у нас в городе пройдет матч между местной командой и сборной из Житковичей, — рассказывали собеседники. — Мы переживаем, что это мероприятие может ухудшить эпидситуацию в регионе».

Предложение жителей было в том, чтобы перенести матч на более позднее время, пока обстановка с коронавирусом в Беларуси не улучшится. Однако в этом им было отказано, матч, как и планировалось, пройдет 18 апреля.