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Начальник «Динамо-Брест-1960» о просьбе жителей Малориты отменить матч: «Считаю, что это утки»
17.04.2020 18:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начальник клуба «Динамо-Брест-1960» (домашний стадион которого находится в Малорите) Александр Хомичук
— Читали ли вы обращение жителей города Малориты о просьбе перенести игру, что об этом думаете?
— Читал. Я считаю, что это утки просто какие-то. Мы не планируем никаких переносов. Мы уже сегодня заехали в Малориту на заселение. Сегодня тренируемся и завтра игра, — сказал Хомичук.
Напомним, ранее в редакцию TUT.BY
Предложение жителей было в том, чтобы перенести матч на более позднее время, пока обстановка с коронавирусом в Беларуси не улучшится. Однако в этом им было отказано, матч, как и планировалось, пройдет 18 апреля.
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«Мы не планируем никаких переносов».
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