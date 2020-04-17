Дешевая нефть Беларуси не поможет

Однако очевидно, что восстановление прежних объемов экспорта не означает роста валютной выручки от продажи нефтепродуктов, на что ранее рассчитывал бюджет.





В первом квартале этого года поставки белорусского дизельного топлива в Украину рекордно упали – на 45% к уровню января-марта 2019 года до 267 тыс. тонн. В результате доля поставок из Беларуси в общем объеме импорта дизтоплива на украинский рынок снизилась до 19% против 35% в январе-марте 2019 года, сообщила «Консалтинговая группа А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.





Снижение белорусского импорта в Украине было частично компенсировано более чем двукратным ростом поставок литовского топлива: они составили 170 тыс. тонн, что в 2,4 раза больше, чем в аналогичный период 2019 году.





Почему сжалась доля белорусского дизтоплива на украинском рынке в этом году, понятно: из-за спора с российским поставщиками нефти белорусские НПЗ в январе-марте 2020 года работали с 50-процентной загрузкой производственных мощностей. Поэтому заводы смогли переработать всего лишь около 2,9 млн тонн вместо 5,9 млн тонн, как ранее планировалось.





Апрельский оптимизм Минска

Но в апреле ситуация кардинально поменяется. Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил 13 апреля, что общий объем законтрактованного сырья, в том числе с традиционными российскими поставщиками, уже приближается к 2 млн тонн. Этот объем позволит белорусским НПЗ работать со стопроцентной загрузкой.





Таким образом, выгодная ценовая конъюнктура позволит Беларуси в апреле не только удовлетворить спрос на внутреннем рынке, создать запасы сырья и топлива, но и нарастить поставки на основной экспортный рынок соседней Украины.





Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков 7 апреля по итогам совещания у президента сообщил, что Беларусь в апреле доведет экспорт нефтепродуктов «до полного объема».





«Фактически заводы НПЗ поднимают свои перерабатывающие мощности. Внутренний рынок, как и экспорт, в апреле будет обеспечен в полном объеме», – цитирует Рыбакова агентство Белта.





В результате в первой декаде апреля спецэкспортер нефтепродуктов Белорусская нефтяная компания (БНК) увеличила суточные поставки дизельного топлива в Украину на 40% в сравнении с суточными поставками в марте – до 3,62 тыс. тонн, сообщила «Консалтинговая группа А-95».





Всего в первой декаде апреля поставки дизельного топлива в Украину по железной дороге увеличились на 17% до 12,75 тыс. тонн по сравнению со среднесуточным объемом поставки в марте (10,93 тыс. тонн в сутки).









И это при том, что в Украине из-за карантинных мер розничная реализация топлива в конце марта-начале апреля сократилась на 30–40%. Оптовые продажи из-за замедления деловой активности также снижаются, несмотря на повышенный спрос со стороны аграриев в период весенних полевых работ.





При этом прямые железнодорожные поставки дизельного топлива из России в Украину в первой декаде апреля выросли на 50% до 3,08 тыс. тонн в сутки по сравнению со среднесуточной поставкой в марте (2,04 тыс. тонн в сутки). В то же время отгрузки российского ресурса с трубопроводного терминала в Гомеле в начале апреля сохранились на уровне марта – около 4 тыс. тонн в сутки.





Следует заметить, что Беларусь и РФ наращивают экспорт автомобильного топлива на украинский рынок несмотря на то, что в Украине с начала года бензины и дизтопливо подешевели на 23–24%.





Средняя розничная цена бензина марки А-95 и дизтоплива на украинском рынке с 3 января по 2 апреля при пересчете в доллары снизилась на 23–24%. Эксперты отмечают, что основное снижение цен произошло за счет девальвации гривни – с начала года гривня ослабла по отношению к доллару на 17%.





Можно предположить, что для БНК и для российских нефтяных компаний украинский рынок по-прежнему остается одним из самых привлекательных экспортных рынков, невзирая на снижение цены и спроса. Поэтому следует ожидать, что конкуренция за долю на этом рынке обострится.





Российский рынок временно закроется от дешевого импорта

В начале апреля БНК впервые за долгое время возобновила продажу нефтепродуктов на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщило агентство Reuters.





В частности, 6 апреля на бирже было реализовано 5,88 тыс. тонн бензина АИ-92 и 1,38 тыс. тонн АИ-95 белорусского производства. Белорусский бензин продавался на российской бирже по конкурентной цене – 37,6 тыс. рублей за тонну. Для сравнения: бензин А-92 производства Ярославского НПЗ предлагался на бирже по 39 тыс. рублей.





Однако вряд ли белорусские нефтяники смогут заметно нарастить продажи автомобильного топлива на российский рынок.





Из-за специфики регулирования цены на автомобильное топливо в РФ оказались выше, чем в Европе на фоне обвала цен на нефть. Российские власти опасаются, что может начаться импорт бензина из-за рубежа.





К тому же, как отмечают российские эксперты, к концу марта снижение потребления бензина и дизельного топлива на российских АЗС на фоне мер по борьбе с распространением коронавируса составляло 10-15%, в Москве еще больше – 20-30%. А в течение ближайших недель снижение может составить 40%.





В этой связи Министерство энергетики РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина сроком на шесть месяцев для поддержки российских НПЗ. «Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев.





И это вынужденная мера, поскольку она, действительно, не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере», — заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1» в начале апреля.





По словам Новака, объем потребления нефтепродуктов на АЗС России в первые недели режима самоизоляции снизился на 30%.









Подешевевшая российская нефть поможет Беларуси создать запасы сырья и топлива

В этом году из-за негативного влияния на экономику Беларуси налогового маневра в нефтяной отрасли РФ правительство Беларуси впервые с 2014 года приняло дефицитный бюджет (около 1 млрд рублей, или 0,7% планового ВВП).





Несмотря на нефтяные проблемы, белорусские власти ожидали в 2020 году рост ВВП по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию – в пределах 1,9%. Однако уже в первые два месяца ВВП Беларуси снизился 0,6%. И основной вклад в это падение внесла нефтепереработка.





Промышленное производство в нефтепереработке в январе-феврале снизилось на 39,2%. В марте загрузка НПЗ существенно не изменилась, поэтому можно ожидать, что и в первом квартале «нефтянка» внесет самый большой отрицательный вклад в ВВП.





На днях МВФ резко ухудшил прогноз по ситуации в экономике Беларуси на фоне глобального экономического спада из-за негативного влияния пандемии коронавируса. В соответствии с опубликованным 14 апреля обновленным прогнозом МВФ, ожидается снижение ВВП Беларуси в 2020 году на уровне 6% после роста на 1,2% в 2019 году.





Дешевая российская нефть, о поставках которой Беларусь и РФ вроде бы как договорились после продолжавшегося в течение трех месяцев напряженного спора, не станет драйвером экономического роста отечественной экономики.





Отметим, что 1 апреля стоимость российской нефти Urals с поставкой в Европу опустилась до минимального значения с марта 1999 года – до 10,54 доллара за баррель, что и позволило премьер-министру Беларуси Сергею Румасу заявить о покупке в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене 4 доллара за баррель (около 29 долларов за тонну).





Однако это заявление, как можно предположить, носило ситуативный характер. В конце минувшей недели, как сообщало ценовое агентство Argus, стоимость Urals благодаря намерениям крупных производителей сократить добычу возобновила рост и превысила 20 долларов за баррель. Вслед за этим, как можно предположить, возросла и цена законтрактованной нефти для Беларуси.





Тем не менее очевидно, что апрель – самый выгодный для белорусских НПЗ месяц для покупки российской нефти. Это объясняется тем, что экспортная пошлина на нефть пока еще высокая (в апреле – 52 доллара за тонну), а цены на нефть уже низкие.





«И если высчитывать цену по формуле «мировая цена минус экспортная пошлина», то стоимость нефти для Беларуси в апреле будет очень низкая. В мае экспортная пошлина упадет чуть ли не до нуля, и подобная ситуация уйдет», – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии БЕЛРЫНКУ.





Таким образом, апрель – идеальное время для того, чтобы Беларусь нарастила запасы дешевого сырья и автомобильного топлива в своих хранилищах, а также закрепила свою нишу на ключевом экспортном рынке – в Украине.





Долго ли продлится «эра» дешевой нефти?

Страны-участники сделки ОПЕК+ на втором экстренном совещании министров вечером 12 апреля подписали соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Между тем 9 апреля речь шла о суммарном сокращении на 10 млн баррелей в сутки (23% от добычи для каждой страны-нефтепроизводителя).





Но такие квоты не поддержала Мексика, и последовавший 10 апреля саммит G20 не заставил страну изменить свою позицию. Таким образом, Мексика сокращает добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, а не на 400 тыс. баррелей в сутки, как от нее ожидали. Таким образом, общее сокращение ОПЕК+ будет 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая. Это составляет примерно 10% от мировых поставок до вспышки вируса.





Цены на нефть отреагировали на новости о сделке, поднявшись выше 33 долларов за баррель Brent утром 13 апреля. Затем произошла корректировка, дневной диапазон составил 30,63 — 33,25 долларов.









Вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в интервью РБК сравнил заключение новой сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти для РФ с необходимым, но «унизительным и тяжелым» Брестским миром.





«Многие удивляются, почему нефть не взлетела. Она и не могла взлететь. Рынок уже отыграл те 10 долларов за баррель, которые, условно говоря, были потеряны в марте, что само по себе является достижением», – отметил он.





По его словам, при соблюдении условий сделки всеми ее участниками можно ожидать роста цен на нефть до 40 долларов за баррель уже ко второй половине года. Благодаря новой сделке ОПЕК+ также «удалось остановить войну».





«Саудовская Аравия очень агрессивно начала демпинговать, предлагая свою нефть с дисконтом в Европе в 10 долларов за баррель. Фактически они начали бы вытеснять российскую нефть у европейских производителей, забивая хранилища», – пояснил Федун.





Он считает, что если бы сделка со странами ОПЕК не была заключена, то через 40–45 дней все нефтехранилища мира оказались бы полностью залиты. России все равно пришлось бы остановить скважины через 30 или 40 дней и продавать нефть примерно по 15–20 долларов за баррель.





«Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%», – сказал Федун. Заключение же сделки должно сохранить диапазон цен на нефть в районе 30–40 долларов за баррель. При такой стоимости Россия будет получать до 70–80 млн долларов в день, что оправдывает сделку, резюмировал Федун.





Тем не менее аналитики и руководители нефтяной отрасли считают, что этого сокращения будет недостаточно, чтобы компенсировать 30-процентное падение спроса на нефть из-за пандемии COVID-19.





Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что для устойчивого роста нефтяных цен к уровням 35-38 долларов за баррель в ближайшее время рынкам потребуется сигнал о совокупных объемах сокращений, близких к 20 млн баррелей в сутки.









Сделка ОПЕК+ не станет драйвером роста цен на нефть, но как минимум поможет удержать котировки от дальнейшего существенного снижения, считают аналитики Нордеа Банка.





Для более существенного повышения котировок необходимо восстановление спроса на нефть, которое может произойти уже после того, как страны отменят карантинные мероприятия в борьбе с коронавирусом, полагают аналитики.





Пока что ясно только одно: нефтяной рынок будет штормить, волатильность цен сохранится, новости, касающиеся ситуации с пандемией COVID-19 или новыми сделками на нефтяных рынках, будут разворачивать ценовой вектор в противоположную сторону.