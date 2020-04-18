В Беларуси коронавирусом заразились 419 врачей и о проблемах должны молчать

«Получается, пусть лучше врачи заражаются коронавирусом и умирают из-за того, что нет масок и костюмов, чем об этом узнают СМИ и волонтеры, которые могут помочь с покупкой», - говорят врачи, работающие в больнице.













В Беларуси по состоянию на четверг было зафиксировано 419 случаев инфицирования медиков COVID-19, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на брифинге в Минске в пятницу.





"Было 419 - эта была цифра на вчерашний день. Сейчас проводится еще анализ по последним данным", - сказал Караник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.





В частности, Караник подтвердил, что на данный момент имеется 90 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 сотрудников скорой медицинской помощи в Минске. "Но только 23 случая касается выездного состава, тех работников, которые выезжают на вызовы для оказания медицинской помощи. Остальные случаи – это аппарат управления, административно-хозяйственные работники", - уточнил министр. Все они чувствуют себя удовлетворительно.





В целом, отметил Караник, "мы видим тенденцию в том, что группа риска – медицинские работники". В то же время он, заявил он, в отличие от начала эпидемии, у многих работников системы здравоохранение инфицирование произошло в быту, а не на рабочем месте. "Это с одной стороны плюс, а с другой стороны – нам от этого не легче, почему медицинский работник выбыл на некоторое время из производственного процесса - произошло на рабочем месте либо это нарушение каких-то требований в зоне отдыха, либо за пределами больничного учреждения", - заметил глава Минздрава.