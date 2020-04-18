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Пропускной режим в Москве продлили до 1 мая
18.04.2020 10:59 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Временные ограничения, введенные в Москве в связи с коронавирусом, продлили до 1 мая, сообщил мэр столицы в своем
Собянин заявил, что думает автоматизировать режим проверки за передвижением граждан с помощью фотовидеофиксации. Сейчас контроль осуществляется в ручном режиме.
«Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это первая скромная, но очень важная победа», – отметил мэр Москвы.
Фото: РИА Новости / Максим Блинов
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Временные ограничения, введенные в Москве в связи с коронавирусом, продлили до 1 мая, сообщил мэр столицы в своем блоге Сергей Собянин. Собянин заявил, что думает...
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