Пропускной режим в Москве продлили до 1 мая

Источник материала: ОНТ

Временные ограничения, введенные в Москве в связи с коронавирусом, продлили до 1 мая, сообщил мэр столицы в своем блоге Сергей Собянин.

Собянин заявил, что думает автоматизировать режим проверки за передвижением граждан с помощью фотовидеофиксации. Сейчас контроль осуществляется в ручном режиме.

«Считаю, что эффект «сглаживания», недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это первая скромная, но очень важная победа», – отметил мэр Москвы.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов





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