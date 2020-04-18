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«Пусть подсказывает колхозникам, как сеять». Онищенко ответил Лукашенко на претензии к российским тестам

18.04.2020 15:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России применяется несколько десятков тестов на COVID-19, со своей задачей они справляются, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.


«Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают», — сказал Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что, если бы они не работали, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь, пока «великий эскулап» Лукашенко подскажет это.

— Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема.

В Роспотребнадзоре ТАСС сообщили, что Беларусь с февраля безвозмездно получила от Роспотребнадзора 14 тыс. тест-систем, и именно с их помощью в стране были выявлены первые заболевшие коронавирусом.

Российские тест-системы, разработанные Государственным научным центром «Вектор», превосходят некоторые зарубежные аналоги по многим параметрам, говорят в Роспотребнадзоре. Кроме того, центр включен в перечень референс-лабораторий ВОЗ по коронавирусу, куда любые страны могут направлять образцы для исследований.

«Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2. Российские тесты „видят“ возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей, что чрезвычайно важно для выявления инфицированного человека, его изоляции, чтобы он не стал опасным для окружающих, и своевременного проведения всех противоэпидемических мероприятий», — подчеркивают в ведомстве.

На сегодняшний день «Вектор» произвел и поставил тест-системы на 3,2 млн определений, более 400 тыс. из которых — в качестве безвозмездной помощи почти в 30 стран мира. «В Роспотребнадзор продолжают поступать обращения о предоставлении дополнительных тестов из разных стран. Роспотребнадзор внимательно следит за развитием эпидемической ситуации в соседних странах, включая Республику Беларусь, где работа по сдерживанию эпидемии имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан, учитывая тесное взаимодействие на евразийском пространстве», — добавляют в ведомстве.

В чем дело?

17 апреля во время рабочей поездки в Гродненскую область президент Лукашенко высказал свое мнение о российских тестах: «Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусным».

Он напомнил, что президент России Владимир Путин посещал больницу в Коммунарке, в которой находятся пациенты с подозрением на коронавирус, после чего заболел главный врач больницы Денис Проценко.

— Он в сердцах сказал, что эффективность российских тестов — 40%. По моим ощущениям — 30%, — добавил Лукашенко.

При этом он призвал белорусов «не париться по поводу этой болезни». По его мнению, «слишком много неизвестного — новый вирус, слишком много ошибок».

В России на утро 18 апреля количество зараженных коронавирусом превысило 32 тысячи человек, 294 человека умерли, более 2,5 тысяч человек выздоровели.

В Беларуси пресс-служба Минздрава сегодня сообщила свежую статистику по зараженным коронавирусом в стране — правда, снова не назвала количество зараженных с начала вспышки. Умерли 45 человек.

 
 
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Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко подчеркнул, что, если бы тесты не работали, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь,...
 
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