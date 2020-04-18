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Шведская принцесса София начала работать в больнице, чтобы помочь лечить пациентов с коронавирусом
18.04.2020 18:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Шведская принцесса София начала работать в больнице, чтобы помочь стране бороться с коронавирусом,
35-летняя представительница королевской семьи прошла интенсивный трехдневный медицинский курс в университетском колледже Софиахеммет в Стокгольме. Теперь она помогает врачам, которые лечат зараженных коронавирусом.
Принцесса хочет таким способом внести добровольный вклад в здравоохранение в трудное время, когда ресурсы ограничены.
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Шведская принцесса София начала работать в больнице, чтобы помочь стране бороться с коронавирусом, пишет Daily Mail. 35-летняя представительница королевской семьи...
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