Шведская принцесса София начала работать в больнице, чтобы помочь лечить пациентов с коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Шведская принцесса София начала работать в больнице, чтобы помочь стране бороться с коронавирусом, пишет Daily Mail.

35-летняя представительница королевской семьи прошла интенсивный трехдневный медицинский курс в университетском колледже Софиахеммет в Стокгольме. Теперь она помогает врачам, которые лечат зараженных коронавирусом.





Принцесса хочет таким способом внести добровольный вклад в здравоохранение в трудное время, когда ресурсы ограничены.

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