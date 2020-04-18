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Шведская принцесса София начала работать в больнице, чтобы помочь лечить пациентов с коронавирусом

18.04.2020 18:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шведская принцесса София начала работать в больнице, чтобы помочь лечить пациентов с коронавирусом

Шведская принцесса София начала работать в больнице, чтобы помочь стране бороться с коронавирусом, пишет Daily Mail.

35-летняя представительница королевской семьи прошла интенсивный трехдневный медицинский курс в университетском колледже Софиахеммет в Стокгольме. Теперь она помогает врачам, которые лечат зараженных коронавирусом.


Принцесса хочет таким способом внести добровольный вклад в здравоохранение в трудное время, когда ресурсы ограничены.

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Шведская принцесса София начала работать в больнице, чтобы помочь стране бороться с коронавирусом, пишет Daily Mail. 35-летняя представительница королевской семьи...
 
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