Goldman Sachs предположили, успеет ли Apple выпустить новые iPhone

Источник материала: Tut.by

Аналитики из Goldman Sachs — одного из крупнейших в мире инвестиционных банков — заявили: Apple вряд ли успеет выпустить новое поколение iPhone в сентябре. Об этом сообщает Reuters.



Фото: Reuters

Представители Goldman Sachs сказали, что не ожидают выхода в продажу следующего поколения iPhone до начала ноября. Причина — отложенные из-за пандемии коронавирусной инфекции международные поездки сотрудников Apple. Это может помешать процессору разработки и производства смартфонов.

И еще: в Goldman Sachs ожидают снижения уровня поставок iPhone в этом квартале на 36% из-за пандемии и связанных с ней ограничений. При этом в банке отмечают: «мы не ожидаем, что в результате спада Apple потеряет базу пользователей. Мы предполагаем, что нынешние пользователи будут держать устройства дольше и будут выбирать более дешевые новые устройства Apple».

Напомним: во второй половине года Apple, скорее всего, представит четыре новых смартфона. Один — с экраном на 5,4 дюйма, еще два — на 6,1 дюйма, последний — на 6,7 дюйма. Все гаджеты оснастят процессором Apple A14, поддержкой 5G-сетей, а также двойными или тройными камерами. О дизайне и основных особенностях старшей 6,7-дюймовой модели известно больше .

Ниже — цены других смартфонов Apple: