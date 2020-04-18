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Сергей Ясинский: «Случаев заболевания коронавирусом среди футболистов пока не выявлено. Если это и появится, я буду первый кричать, что чемпионат надо срочно остановить»
18.04.2020 21:38 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
- Что думаете по поводу пандемии
– Уже говорил об этом. Случаев заболевания коронавирусом среди футболистов пока не выявлено. Если это и появится, я буду первый кричать, что чемпионат надо срочно остановить. Пока этого нет, риск заразиться есть у всех. Все люди ходят на работу, мы ходим на работу.
В данной ситуации нужен здравый смысл, любая крайность вредна. Одна из них – мы ничего не боимся и все такое. Нет, надо быть аккуратней, не ходить в массовые скопления людей, только на работу и домой. Пользоваться антисептиком и масками, и все такое. Этот набор уже все выучили. Другая крайность – это когда паника, мы все умрем, перезаражаемся, надо закрыться, я тоже против этого.
Честно говоря, не представляю, что делал бы на карантине дома. Смотреть телевизор на карантине сутками не очень хорошо. И потом мы даем надежду зрителям. Судя по информации некоторых интернет-порталов, ТВ-трансляции смотрит больше 100 тысяч человек. И в данной ситуации, я за здравый смысл, – сказал
Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением
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Сергей Ясинский: «Случаев заболевания коронавирусом среди футболистов пока не выявлено. Если это и появится, я буду первый кричать, что чемпионат надо срочно остановить»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский считает, что чемпионат Беларуси не стоит приостанавливать.
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