Сергей Ясинский: «Случаев заболевания коронавирусом среди футболистов пока не выявлено. Если это и появится, я буду первый кричать, что чемпионат надо срочно остановить»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Сергей Ясинский считает, что чемпионат Беларуси не стоит приостанавливать.

- Что думаете по поводу пандемии

– Уже говорил об этом. Случаев заболевания коронавирусом среди футболистов пока не выявлено. Если это и появится, я буду первый кричать, что чемпионат надо срочно остановить. Пока этого нет, риск заразиться есть у всех. Все люди ходят на работу, мы ходим на работу.

В данной ситуации нужен здравый смысл, любая крайность вредна. Одна из них – мы ничего не боимся и все такое. Нет, надо быть аккуратней, не ходить в массовые скопления людей, только на работу и домой. Пользоваться антисептиком и масками, и все такое. Этот набор уже все выучили. Другая крайность – это когда паника, мы все умрем, перезаражаемся, надо закрыться, я тоже против этого.

Честно говоря, не представляю, что делал бы на карантине дома. Смотреть телевизор на карантине сутками не очень хорошо. И потом мы даем надежду зрителям. Судя по информации некоторых интернет-порталов, ТВ-трансляции смотрит больше 100 тысяч человек. И в данной ситуации, я за здравый смысл, – сказал Ясинский .

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 18 апреля – более 2,16 миллионов случаев. Более 550 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 146 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 4779 случаев заражения коронавирусом. 342 человека выздоровели, 42