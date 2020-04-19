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В Беларуси выписали 494 пациента, вылеченных от коронавируса
19.04.2020 16:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Между тем в Беларуси выздоровели 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. На стационарном лечении находятся 3 538 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Остальные на амбулаторном режиме либо выписаны из клиник после прохождения лечения. В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 86 пациентов.
Умерли 47 человек с рядом хронических болезней и с выявленной коронавирусной инфекцией.
В Министерстве здравоохранения также сообщили, что в стране провели 98 231 тест на коронавирусную инфекцию. Для этого задействованы 25 лабораторий.
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Новости Беларуси. Между тем в Беларуси выздоровели 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. На стационарном лечении находятся 3 538 человек,...
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