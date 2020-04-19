ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси выписали 494 пациента, вылеченных от коронавируса

19.04.2020 16:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Между тем в Беларуси выздоровели 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. На стационарном лечении находятся 3 538 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус в Беларуси. Что известно на 19 апреля

Остальные на амбулаторном режиме либо выписаны из клиник после прохождения лечения. В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 86 пациентов.

В Беларуси выписали 494 пациента, вылеченных от коронавируса

Умерли 47 человек с рядом хронических болезней и с выявленной коронавирусной инфекцией.

Минский реаниматолог: берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома ради нас и ради себя

В Министерстве здравоохранения также сообщили, что в стране провели 98 231 тест на коронавирусную инфекцию. Для этого задействованы 25 лабораторий.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Между тем в Беларуси выздоровели 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. На стационарном лечении находятся 3 538 человек,...
 
Новости дня
Новости
 
Европе нужно еще 500 млрд евро от институтов ЕС для восстановления после пандемии — ESM
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика