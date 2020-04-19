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Александр Лукашенко рассказал, что в приёмной у главы Администрации заболел человек
19.04.2020 22:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко еще раз обратил внимание, что Беларусь осознанно не стала вводить карантин. Заставлять людей сидеть дома, по мнению Президента, в этой ситуации это было бы ошибкой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А то гвалт: «Вот, умирают и прочее». Если не захочешь умереть, будешь лечиться и желать жить, то будешь жить. А если ты будешь шарахаться от каждого звука… И притом, такая погода. Вчера мне врачи сказали, что при ультрафиолете, солнечном свете, вирус погибает. Так чего же мы прячем людей в крематории эти? Это у вас там дом, вы вышли или я вышел – подышал свежим воздухом. А в 20-этажном доме как человеку быть?
– Я тоже живу в квартире.
– Конечно. Ну представьте, сидеть. А в Москве?
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко еще раз обратил внимание, что Беларусь осознанно не стала вводить карантин. Заставлять людей сидеть дома, по мнению...
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