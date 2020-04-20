Мировой рынок нефти: месяц споров и разногласий ещё больше обрушили котировки

Источник материала: ОНТ

Где сейчас происходят непонятные вещи, так это на мировом рынке нефти. Как говорится, всё пошло не так. Если кратко: в начале года цены на нефть начали падать. Сначала коронавирус остановил экономику, которой уже не нужно было столько ресурсов. Появилось предложение – меньше добывать и удержать цены на нефть.





Месяц споров и разногласий ещё больше обрушили котировки. И когда добыча не стала выгодна вообще никому, нефтедобывающие страны договорились-таки – качать меньше. Казалось, что это сработает, но нет. Неделя прошла после сделки ОПЕК+, а цены и не думают расти. А всё из-за того, что мировая экономика пока не способна прийти в себя. И пока хранилища закачаны под завязку, нефтедобытчики не знают, что делать. Рынок вовсе не успокоился, как все думали. И вот теперь те страны, бюджеты которых зависят исключительно от природных ископаемых, от нефти в частности, просто вынуждены или искать замену доходам, или просто проедать запасы, если они есть.

Диверсификация экономики, рынков сбыта, инновационная, а не сырьевая экономика – вот те пункты, при которых работает такое понятие, как «экономическая страховка». Помните, что бывает с яйцами в одной корзине? Тот самый случай. А как тогда быть тем, кто не сидит на залежах природного газа или нефти? На кого надеяться?

Рассчитывать можно на себя. Свой интеллект, чтобы придумать тот же инновационный продукт. И свои руки, которые произведут нужный для рынка товар. И не зависеть от котировок, а быть самодостаточным.

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