Милиционеры Могилевской области составили протоколы за нарушение правил нахождения в самоизоляции в отношении 20 граждан

Источник материала: Кировец

С целью снижения риска распространения в Могилевской области инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, органы внутренних дел, представители санитарно-эпидемиологической службы и медицинские работники осуществляют постоянный контроль за прибытием на территорию региона граждан Беларуси и иностранных граждан из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также за соблюдением указанными лицами правил поведения в самоизоляции.

В управлении охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского облисполкома обратили внимание, что находящиеся в самоизоляции, не должны покидать места проживания. В частности, не посещать места работы и учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Исключение составляют случаи крайней необходимости – выход в ближайший продовольственный магазин или аптеку, вынос мусора. В этих случаях нужно использовать маску, не допускать контактов с людьми. Граждане также обязаны сообщить нанимателю о причине отсутствия на работе, не пользоваться услугами, предполагающими общение с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги нужны для безопасности жизнедеятельности.

За нарушение требований о самоизоляции предусмотрена административная ответственность по статье 23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и наказание в виде штрафа в размере от двух до пятидесяти базовых величин или административный арест.

В ходе совместного контроля за соблюдением гражданами правил нахождения в самоизоляции, сотрудники органов внутренних дел составили протоколы об административных правонарушениях по вышеуказанной статье в отношении 20 граждан.

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