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В канализации Парижа нашли следы COVID-19

20.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти города уверяют, что опасности в питьевой воде нет и ее можно использовать без какого-либо риска.

Следы коронавирусной инфекции обнаружены в парижских трубопроводах с технической водой. Ее в том числе используют для очистки улиц, сообщили в мэрии французской столицы. Об этом, в воскресенье, 19 апреля, пишет Le Monde.

Известно, что крошечные следы SARS-CoV-2 нашла лаборатория организации по обеспечению водоснабжения Парижа Eaude Paris. Коронавирус оказался в четырех из 27 проб воды. В связи с этим городские власти приняли решение немедленно прекратить использование всей водной сети, пишет telegraf.by


Мы решили из предосторожности обратиться в региональное Агентство здравоохранения, чтобы его специалисты проанализировали потенциальные риски, — заявил заммэра Парижа Селию Блоэль.

По данным Worldometer на 19 апреля, во Франции COVID-19 подтвердился более чем у 152 тысяч человек, скончались 19,7 тысяч пациентов. Таким образом, Франция занимает четвертое место в мире по числу зараженных, уступая Италии — 178 тысяч, Испании — 195 тысяч и США — 741 тыс.

Ранее сообщалось, что на борту авианосца Шарль де Голль и фрегата Шевалье Поль во Франции коронавирус обнаружили у 940 моряков.
 
 
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Власти города уверяют, что опасности в питьевой воде нет и ее можно использовать без какого-либо риска.
 
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