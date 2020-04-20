В канализации Парижа нашли следы COVID-19

Следы коронавирусной инфекции обнаружены в парижских трубопроводах с технической водой. Ее в том числе используют для очистки улиц, сообщили в мэрии французской столицы. Об этом, в воскресенье, 19 апреля, пишет Le Monde.





telegraf.by Известно, что крошечные следы SARS-CoV-2 нашла лаборатория организации по обеспечению водоснабжения Парижа Eaude Paris. Коронавирус оказался в четырех из 27 проб воды. В связи с этим городские власти приняли решение немедленно прекратить использование всей водной сети, пишет









Мы решили из предосторожности обратиться в региональное Агентство здравоохранения, чтобы его специалисты проанализировали потенциальные риски, — заявил заммэра Парижа Селию Блоэль.





По данным Worldometer на 19 апреля, во Франции COVID-19 подтвердился более чем у 152 тысяч человек, скончались 19,7 тысяч пациентов. Таким образом, Франция занимает четвертое место в мире по числу зараженных, уступая Италии — 178 тысяч, Испании — 195 тысяч и США — 741 тыс.





Ранее сообщалось, что на борту авианосца Шарль де Голль и фрегата Шевалье Поль во Франции коронавирус обнаружили у 940 моряков.



