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Развеем тоску! Британки надевают свадебные платья, чтобы подбодрить себя в самоизоляции

20.04.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительницы Великобритании решили поднять настроение во время самоизоляции. Чтобы хоть как-то развеять скуку, они достают из шкафов свои свадебные платья, примеряют их и делятся фотографиями в соцсетях. Новый тренд запустила Кертис Ситтенфельд, а затем волну подхватили сотни женщин по всей стране. Британки примеряют подвенечные наряды и радуются, что еще могут в них влезть.


Почти весь мир сидит на карантине, пытаясь остановить распространение коронавируса. Людям приходится включать фантазию, чтобы развеять тоску. Скучающие британки решили немного разнообразить серые будни. Они достают с дальних полок свадебные платья, ходят в них по дому, едят и даже тренируются.

Новый тренд запустила Кертис Ситтенфельд. Она поделилась в Твиттере фотографией, на которой обедает с детьми, сидя в подвенечном наряде. После двух недель самоизоляции ребята захотели посмотреть на мамино свадебное платье, и она согласилась. Пост женщины набрал более 240 000 лайков.


Другие женщины вдохновились свежей идеей и начали примерять свои подвенечные наряды.

Некоторые надевают белые платья и работают в них в удаленном режиме, а другие даже тренируются в свадебных нарядах.


Британки радуются, что могут влезть в платья многолетней давности.

Эта пара примерила свои свадебные наряды по прошествии более 40 лет.


 
 
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Жительницы Великобритании решили поднять настроение во время самоизоляции. Чтобы хоть как-то развеять скуку, они достают из шкафов свои свадебные платья,...
 
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