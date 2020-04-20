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Развеем тоску! Британки надевают свадебные платья, чтобы подбодрить себя в самоизоляции
20.04.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительницы Великобритании решили поднять настроение во время
Почти весь мир сидит на карантине, пытаясь остановить распространение коронавируса. Людям приходится включать фантазию, чтобы развеять тоску. Скучающие британки решили немного разнообразить серые будни. Они достают с дальних полок свадебные платья, ходят в них по дому, едят и даже тренируются.
Новый тренд запустила Кертис Ситтенфельд. Она поделилась в Твиттере фотографией, на которой обедает с детьми, сидя в подвенечном наряде. После двух недель самоизоляции ребята захотели посмотреть на мамино свадебное платье, и она согласилась. Пост женщины набрал более 240 000 лайков.
Другие женщины вдохновились свежей идеей и начали примерять свои подвенечные наряды.
Некоторые надевают белые платья и работают в них в удаленном режиме, а другие даже тренируются в свадебных нарядах.
Британки радуются, что могут влезть в платья многолетней давности.
Эта пара примерила свои свадебные наряды по прошествии более 40 лет.
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Жительницы Великобритании решили поднять настроение во время самоизоляции. Чтобы хоть как-то развеять скуку, они достают из шкафов свои свадебные платья,...
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