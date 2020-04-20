ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Отели без COVID-19». Для туристов предсказано появление особых документов

20.04.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Для путешествий по миру после окончания пандемии коронавируса могут появиться особые документы, доказывающие, что у туристов отсутствует инфекция. Об этом пишет The Sun.

Фото: Jack Taylor / Getty Images

Для путешествий по миру после окончания пандемии коронавируса могут появиться особые документы, доказывающие, что у туристов отсутствует инфекция. Об этом пишет The Sun.

Так, Мадридская ассоциация отельеров (AEHM) рассматривает возможность введения сертификата «Отели без COVID-19» (COVID-19 Free Hotel), гарантирующего, что ни гости, ни персонал не заражены. Однако на данный момент представления о практическом применении такого документа отсутствуют. В Великобритании в свою очередь обсуждается применение так называемого «паспорта иммунитета», в котором будет содержаться информация о наличии антител к коронавирусу, пишет lenta.ru


Кроме того, предсказывается, что некоторые меры, которые были приняты рядом авиакомпаний и гостиничных сетей, продлятся и после спада пандемии. К примеру, в авиакомпании Emirates начали тестировать обязательный для всех пассажиров анализ крови, за десять минут выявляющий наличие инфекции. Вдобавок к настоящему моменту многие страны уже имели опыт ограничения въезда в страну для путешественников без справок о состоянии здоровья.

19 апреля профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма заявил о том, что привычки путешественников могут измениться, когда пандемия коронавируса закончится. По его словам, снижение спроса на путешествия будет заметно в краткосрочной перспективе, однако бенефициарами от этого временно станут внутренний и экологический туризм.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для путешествий по миру после окончания пандемии коронавируса могут появиться особые документы, доказывающие, что у туристов отсутствует инфекция. Об этом пишет...
 
Новости дня
Новости
 
В США подтвердили, что одноразовые респираторы можно стерилизовать и использовать повторно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика