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Украинская полиция возбудила уголовное дело по поводу массового скопления людей на Пасху в Святогорской лавре УПЦ МП
20.04.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Украинская полиция начала уголовное производство в связи с несоблюдением карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре УПЦ МП, где на пасхальную службу прибыли более трёхсот человек.
В публикации отмечается, что в лавре собралось три сотни верующих, которые не соблюдали социальную дистанцию и другие правила карантина. Тем самым были нарушены санитарные нормы по предотвращению инфекционных заболеваний.
Верующие, пришедшие в храм на лаврское богослужение в ночь с 18 на 19 апреля в большинстве своём не имели никаких средств защиты от коронавируса.
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Украинская полиция возбудила уголовное дело по поводу массового скопления людей на Пасху в Святогорской лавре УПЦ МП
Украинская полиция начала уголовное производство в связи с несоблюдением карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре УПЦ МП, где на пасхальную службу прибыли...
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