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Украинская полиция возбудила уголовное дело по поводу массового скопления людей на Пасху в Святогорской лавре УПЦ МП

20.04.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинская полиция начала уголовное производство в связи с несоблюдением карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре УПЦ МП, где на пасхальную службу прибыли более трёхсот человек.





В публикации отмечается, что в лавре собралось три сотни верующих, которые не соблюдали социальную дистанцию и другие правила карантина. Тем самым были нарушены санитарные нормы по предотвращению инфекционных заболеваний.

Верующие, пришедшие в храм на лаврское богослужение в ночь с 18 на 19 апреля в большинстве своём не имели никаких средств защиты от коронавируса.
 
 
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Украинская полиция начала уголовное производство в связи с несоблюдением карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре УПЦ МП, где на пасхальную службу прибыли...
 
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