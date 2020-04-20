Украинская полиция возбудила уголовное дело по поводу массового скопления людей на Пасху в Святогорской лавре УПЦ МП

















В публикации отмечается, что в лавре собралось три сотни верующих, которые не соблюдали социальную дистанцию и другие правила карантина. Тем самым были нарушены санитарные нормы по предотвращению инфекционных заболеваний.





Верующие, пришедшие в храм на лаврское богослужение в ночь с 18 на 19 апреля в большинстве своём не имели никаких средств защиты от коронавируса.



