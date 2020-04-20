Цена нефти WTI опустилась до уровня 1999 года

Источник материала: Ежедневник

фото: 360tv.ru

Несмотря на то, что страны-члены ОПЕК+ 12 апреля все же договорились о сокращении добычи, компенсировать падение спроса в мире это не может. По мнению экспертов, запасы нефти смогут начать сокращаться лишь во втором полугодии.

Цена майского фьючерса нефти марки WTI 20 апреля опустилась до 13,48 доллара за баррель впервые с марта 1999 года.

При этом, по данным торгов стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent упала на 3,6% — до 27,09 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть WTI —на 8,35%, до 22,94 доллара.

Ситуация на рынке отражает растущий переизбыток нефти на рынке, спровоцированного падение спроса на энергоносители в условиях пандемии коронавируса.