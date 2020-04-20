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Нужен донор плазмы, переболевший коронавирусом, для пациента на ИВЛ. Его коллеги просят о помощи

20.04.2020 16:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию портала обратились коллеги 59-летнего минчанина Александра К. Они просят откликнуться возможных доноров плазмы, которые переболели коронавирусом, чтобы помочь своему товарищу. Он сейчас в 10-й больнице на ИВЛ с подтвержденным COVID-19.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Александру К. 59 лет, он работает в Информационно-вычислительном центре Минфина. По словам коллег, которые обратились в редакцию, мужчина уже семь дней на ИВЛ в 10-й больнице Минска в тяжелом состоянии. У него подтвержденный COVID-19, и врачи продолжают бороться за его жизнь.

«Обращаюсь ко всем, кто перенес Covid-19, у кого со времени выздоровления прошло две недели и кто готов предоставить плазму крови (группа крови А (II), резус положительный). Срочно нужна помощь замечательному человеку, врачи продолжают бороться за его жизнь», — такое сообщение разместили коллеги Александра у себя в соцсетях.

— Он тактичный, уравновешенный, добрый, интеллигентный и просто замечательный человек, — так отзываются об Александре коллеги.

Донором плазмы может стать тот, кто уже переболел коронавирусом. При этом человек должен быть здоров: в течение минимум 15 суток у него должны отсутствовать клинические симптомы и любые лабораторные признаки коронавирусной инфекции. Кроме этого, есть стандартные требования для всех доноров крови, ее компонентов. Это, например, возраст — 18−60 лет, вес не менее 50 кг. На процедуру по забору плазмы уйдет всего 30 минут.

Тех, кто готов стать донором, просят связаться по номерам телефонов коллег: городской в Минске — 2 260 128, мобильный +375 44 709 15 08.

В плазме крови тех, кто перенес коронавирус, могут содержаться антитела (иммуноглобулины) против вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Эти антитела — один из способов, с помощью которого иммунная система человека боролась с вирусом. Плазма выздоровевших пациентов теперь называется реконвалесцентной. Ее и будут переливать тем, кто проходит лечение. Это обеспечивает пассивный иммунитет пациента и может помочь ускорить процесс выздоровления.

 
Теги: Минск
 
 
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Коллеги 59-летнего минчанина, который сейчас на ИВЛ в больнице, просят откликнуться возможных доноров плазмы, переболевших коронавирусом.
 
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